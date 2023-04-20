بدء صرف معاشات مايو لـ11 مليون مواطن خلال أيام

يبدأ أصحاب المعاشات والمستحقين للمعاش في صرف معاشات شهر مايو 2023، لنحو 11 مليون مواطن خلال أيام، وتحديدا يوم الإثنين الموافق 1 مايو 2023، من منافذ شركة فوري، وماكينات الصرف الآلي ومنافذ البريد، والمحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة يوم 1 مايو 2023، أي بعد 10 أيام من الآن.

صرف معاشات مايو بالزيادة المقدرة بنسبة 15%

وأشارت التأمينات الاجتماعية، أنه يتم صرف معاشات مايو بالزيادة المقدرة بنسبة 15%، بحد أدنى 170 جنيهًا، وبحد أقصى 1635 جنيهًا، وبتكلفة تبلغ 55 مليار جنيه سنويا، موضحة أن تكلفة تبكير صرف الزيادة تبلغ نحو 14 مليار جنيه عن أشهر أبريل ومايو ويونيو2023.

الاستعلام عن المعاش بالرقم القومي 2023

وأوضحت التأمينات الاجتماعية أنه يمكن الاستعلام عن المعاش بالرقم القومي 2023 من خلال خطوات بسيطة تتمثل فيما يلي:

- الدخول على موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

- اختر الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش.

- الضغط على بدء خدمة تسجيل الدخول من خلال الرقم القومي وكلمة المرور الذي قمت بتسجيله مسبقا وإن لم تكن مستخدما عليك التسجيل حتى تتمكن من الاستفادة من كل خدمات الهيئة .