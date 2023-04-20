وزير الطيران يوجّه المطارات بالتنسيق لمواجهة كثافة التشغيل في عيد الفطر

وجّه الفريق عباس حلمي، وزير الطيران المدني، بتكثيف الجهود والتنسيق المستمر بين مختلف الأجهزة العاملة بالمطارات المصرية، لمواجهة كثافة التشغيل التي تشهدها المطارات خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك لضمان انتظام الحركة، مشيدا بالتعاون المثمر والفعال بين جميع الجهات العاملة بالمطارات المصرية، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمسافرين.

تسيير رحلات منتظمة وإضافية خلال إجازة عيد الفطر

وتزامنا مع إجازة عيد الفطر المبارك، قررت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، تشغيل رحلات داخلية منتظمة ورحلات أخرى إضافية، إلى المدن الساحلية والسياحية، وفي مقدمتها «شرم الشيخ، والغردقة، والأقصر، وأسوان، ومرسى علم»، لاستيعاب الطلب المتزايد على الرحلات الداخلية لقضاء إجازة عيد الفطر في المدن السياحية المصرية، مع التزام تام بتطبيق الإجراءات الاحترازية في جميع مراحل السفر.

من جانبه، قال الطيار يحيى زكريا، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، إنّ الشركة حريصة على تقديم التسهيلات اللآزمة خلال فترة إجازة عيد الفطر، وتوفير أفضل الخدمات للمسافرين، فضلا عن الحرص على انتظام وانسيابية حركة التشغيل لتيسير إجراءات السفر والوصول ومنع التكدس أمام وداخل صالات السفر والوصول للتيسير على المسافرين والسائحين.

وأضاف زكريا لـ«الوطن»، أنّه جرى طرح تخفيضات تبدأ من 20% وتصل إلى 35% على الدرجة الاقتصادية إلى «روسيا والسعودية وروما وميلان وباريس بروكسل».

يأتي ذلك فيما شددت شركة ميناء القاهرة الجوي برئاسة المحاسب مجدى إسحاق، على ضرورة السعي الدائم لرفع الوعي بين العاملين بأهمية تقديم أفضل خدمة ممكنة لرواد المطار، والمسافرين، مع ضرورة ارتداء الزي الخاص بالعمل حرصا على سلامة العاملين.