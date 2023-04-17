رفع درجة الاستعداد بـ«كهرباء شمال الدلتا» خلال إجازة عيد الفطر

أصدر المهندس محمد أحمد عسل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، تعليماته برفع حالة الاستعداد القصوى خلال إجازة عيد الفطر حرصا من الشركة على تقديم الخدمة للمواطنين بأعلى جودة والحفاظ على استمرارية التغذية الكهربائية.

سرعه اتخاذ اللازم في حالة ورود أي بلاغات

وأكد عسل لـ«الوطن»، الالتزام المشدد برفع حالة الاستعداد القصوى لفرق الصيانة بالقطاعات الأربعة نطاق الشركة لسرعة اتخاذ اللازم في حالة ورود أي بلاغات أو شكاوى بوجود أعطال مع تكثيف حملات المرور والمتابعة على جميع المهمات وعمل الصيانات الوقائية، إضافة إلى تواجد نوباتجيات على مدار الساعة لمتابعة تشغيل الشبكة مع تواجد نوباتجيه من الإدارة العليا بعد مواعيد العمل الرسمية وحتى الساعة 11 مساء، وجاهزية ماكينات الطوارئ للعمل خلال حدوث أي أعطال وتوفير مخزون استراتيجي من المهمات وقطع الغيار اللازمة لمجابهة أي أعطال تحدث بالشبكة.

تأمين التغذية الكهربائية لجميع الأماكن الحيوية

وقال إنه جرى تأمين التغذية الكهربائية لجميع الأماكن الحيوية وتوفير الدعم اللازم لها، والتأكيد على دور مراكز خدمة العملاء بالمدن ومقار الشبكات بالقرى نطاق الشركة، ووضع ملصقات توضح أرقام مسئولي الخدمة للتواصل معهم في حالة حدوث أي أعطال.

شحن كارت عداد مسبق الدفع من أي مكان وفي أي وقت

وأشار عسل إلى أنه للتيسير على المشتركين وتحسين الخدمة المقدمة، جرى توفير خدمة الدفع الإلكتروني عن طريق التعاقد مع عدد من الشركات، ما يسهل على العميل شحن كارت عداد مسبق الدفع من أي مكان وفي أي وقت، وكذلك سداد الفواتير مع تفعيل خدمة الشحن عن طريق الموبايل؛ إذ جرى توفير كروت للعدادات مزودة بخاصية NFC للعدادات الجديدة والعدادات الموجودة في الخدمة.

تجهيز مقار الشبكات بهاتف أرضي لمتابعة شكاوى المواطنين

وأشار إلى أنه جرى تجهيز مقار الشبكات بإجمالي 187 مقرا؛ 34 بشمال الدقهلية، و62 بجنوب الدقهلية، و70 بكفر الشيخ، و21 بدمياط، بالأثاث والمهمات اللازمة لإزالة الأعطال وأعمال الصيانة وتروسيكلات ووحدات شحن للعدادات مسبوقة الدفع وهاتف أرضي لمتابعة شكاوى المواطنين.