فسحة عيد الفطر 2023.. أجمل أماكن الخروج في محافظة بني سويف بـ5 جنيهات

طقوس معينة يتبعها المواطنين في عيد الفطر، إذ تحرص الأسر على الخروج إلى الحدائق والمتنزهات لتكون فسحة العيد ممتعة، لذا يرغب المواطنون في محافظة بني سويف معرفة أفضل أماكن الخروج بأقل تكلفة.

أجمل أماكن الخروج في محافظة بني سويف

وتستعرض «الوطن» أهم أماكن فسحة عيد الفطر 2023 وأجمل أماكن الخروج في محافظة بني سويف بأقل تكلفة، والتي تشمل التالي:

الممشى السياحي بكورنيش النيل من أهم مناطق قضاء فسحة عيد الفطر 2023 وأجمل أماكن الخروج في محافظة بني سويف بأقل تكلفة «مجانا»، يمكن للأهالي التنزه داخله والاستمتاع بالمناظر الخلابة لنهر النيل والممشى السياحي في ظل وجود حديقة للأطفال تحتوي على عدد من الألعاب التي يمكن للأطفال استغلالها خلال تواجدهم.

أسعار دخول أماكن التنزه في بني سويف

وتُعد حديقة الحيوان من أهم أماكن فسحة عيد الفطر 2023، إذ تبلغ تكلفة التذكرة 5 جنيهات، ويمكن للأسرة الاستمتاع بالحديقة ومشاهدة الحيوانات داخلها على مدار يوم كامل من الثامنة صباحًا وحتى الخامسة مساء، إذ تضم أسود وفرس النهر وقرود وغيرها.

وتمتلك مدينة بني سويف عددا من الحدائق العامة مفتوحة أمام المواطنين يمكن قضاء فسحة عيد الفطر 2023، باعتبارها من أجمل أماكن الخروج في محافظة بني سويف بأقل تكلفة، وهي:

- حديقة سعيد النجار بكورنيش النيل في بني سويف.

- حديقة النيل في مدينة بني سويف.

- الرحلات النيلية في مدينة بني سويف الفرد بـ5 جنيهات.

- ملاهي حديقة النيل في مدينة بني سويف، أقل لعبة بـ5 جنيهات.

- حديقة الممشى السياحي بمدينة بني سويف.

ومن جهة أخرى، وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، رؤساء المدن والقرى بسرعة تجهيز الأماكن والحدائق العامة وتنظيف كورنيش النيل في كل مدينة لاستقبال المواطنين في عيد الفطر.