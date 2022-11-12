أصدقاء رنا سماحة يدعمونها بعد تعرضها للإجهاض: سلامتك

تصدرت الفنانة رنا سماحة، محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي، بعد تعرضها لأزمة صحية أدت إلى فقدانها جنينها في الأشهر الأولى من الحمل، الأمر الذي لاقى تعاطفًا كبيرًا من قِبل جمهورها ومتابعيها.

وحرص متابعوا رنا سماحة وأصدقاؤها من داخل وخارج الوسط الفني على مواساتها، من بينهم الفنان مينا عطا، وهاجر الإبياري والشاعر عوض بدوي والمذيعة إيمان مختر، «حمد الله على سلامتك يا رب ما تشوفي شر تاني أبدًا».

رنا سماحة تفقد طفلها في أشهر الحمل الأولى

وكشفت رنا سماحة، عبر حسابها على موقع «فيس بوك»، عن تفاصيل الأزمة الصحية التي تعرضت لها، بعد ساعات من نشر زوجها الملحن سامر أبو طالب صورتها داخل أحد المستشفيات، وتأكيدها أنها كانت حامل في الأشهر الثلاثة الأولى، وعانت في الشهر الأول من نزيف حاد استمر أكثر من 7 أيام.

وأشارت إلى أنه مع بداية شهرها الثالث في الحمل، أصيبت بنزيف حاد استمر من الساعة الثالثة فجرًا حتى التاسعة صباحًا، ومع حلول الساعة 8 مساءً وانتهاء الفحوصات الطبية، تم اكتشاف وفاة الجنين داخل بطنها، وخضعت لجراحة عاجلة خوفًا من إصابتها بالتسمم.

وقالت رنا سماحة، إن ما مرّت به يعد من أصعب تجاربها، موجهة الشكر لكل من سأل عليها في أزمتها، مع اعتذارها عن عدم الرد على أي اتصالات هاتفية في الوقت الحالي.

أنجبت طفلها الأول في 2021

تزوجت رنا سماحة من الملحن سامر أبوطالب، وأنجبا طفلهما الأول «مالك» في ديسمبر من عام 2021، ووثقت لحظات حملها وولادتها في مقطع فيديو ونشرته عبر حسابها على موقع انستجرام، فضلًا عن تضمينها هذه المشاهد في فيديو كليب أغنية «حبيب مامي» عبر يوتيوب.