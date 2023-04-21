كيفية قراءة الاستهلاك بجميع عدادات الكهرباء.. «خطوات سهلة»

يبحث عدد كبير من مستخدمي العدادات الميكانيكية والتقليدية ومسبوقة الدفع، عن الطرق والآليات التي أتاحتها شركات توزيع الكهرباء على مستوى محافظات الجمهورية، لقراءة استهلاك الطاقة بالعداد للوحدة السكنية لمعرفة احتساب الفاتورة الشهرية وترشيد الاستهلاك.

كيفية قراءة عدادات الكهرباء

وكشف قسم القراءات بهندسة كهرباء التحرير «بدر» بقطاع السادات التابع لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، عبر صفحة الشركة على فيس بوك، عن خطوات قراءة عدادات الكهرباء.

خطوات قراءة العداد التقليدي «الكهروميكانيكي»

- اقرأ الأرقام من اليسار إلى اليمين.

- تجاهل أي رقم باللون الأحمر أو بعد الفاصلة العشرية.

كيفية قراءة العداد الرقمي

- تأكد من ظهور الرمز التالي في شاشة العداد KWh، وحال لم يظهر ذلك ما عليك إلا الانتظار قليلاً حتى يظهر الرمز.

- لا تضغط على أي زر.

- اقرأ الأرقام من اليسار إلى اليمين.

- تجاهل الأرقام العشرية «إن وجدت».

كيفية قراءة شاشات العداد الكارت مسبوق الدفع

واعلن قسم القراءات بهندسة كهرباء التحرير «بدر» عبر منشور الخطوات التي يجب ان يقوم بأتباعها المشتركين قراءة شاشات العداد الكارت مسبوق الدفع، كما يلي.

- يقوم العداد بالتنقل التلقائي بين الشاشات الأربعة الأولى المهمة وهي:

الشاشة الأولى: الكمية المتبقية.

الشاشة الثانية: الرصيد بالجنيه المتبقي.

الشاشة الثالثة: عدد الأيام المتبقية للاستهلاك.

الشاشة الرابعة: الكمية المستهلكة.