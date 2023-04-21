تفاصيل تمويل بنك مصر لشقق متوسطي الدخل.. الشروط والأوراق المطلوبة

كشف صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن موعد فتح حجز الوحدات السكنية في مبادرة «سكن لكل المصريين 4»، وذلك بداية من 30 أبريل الجاري حتى 4 مايو المقبل، للمواطنين من متوسطي وفوق متوسطي الدخل.

موعد طرح شقق الإسكان

وأعلن بنك مصر، في بيان رسمي نُشر على الموقع الرسمي، شروط الحصول على شقق التمويل العقاري، موضحا عدم وجود حد أقصى لمساحة الوحدة السكنية، وأن تكون الشقة بغرض السكن الدائم، وليس السياحي أو الموسمي، وأن تكون كاملة التشطيبات، وجاهزة للسكن، وكاملة المرافق، من كهرباء ومياه، وأن تكون الشقة قائمة ومرخصة وليست عليها ثمة مخالفات.

مستندات مطلوبة للحصول على شقة

وأشار بنك مصر إلى المستندات المطلوبة للحصول على شقة تمويل عقاري، وهي صورة ضوئية واضحة لبطاقة الرقم القومي السارية للزوج والزوجة، وتقديم إيصال مرافق حديث، وفي حال برنامج المهن الحرة وبرنامج أصحاب الأنشطة التجارية أو الصناعية أو الخدمية يتم تقديم إحدى مستندات إثبات الدخل للزوج والزوجة من طالب الحصول على شقة مشطبة، ويتم شرائها بالتقسيط لمدة 20 سنة .

شروط البنك المركزي للحصول على شقة تمويل عقاري

يُذكر أن البنك المركزي المصري نشر الشروط العامة لمبادرة البنك المركزي المصري للتمويل العقاري، ومنها أن سعر العائد متناقص قيمته 10%، ما يعادل 6.69٪، لمدة 20 سنة، والحد الأقصى لمساحة شقة سكنية 150 مترا، وأن تكون جاهزة للسكن، وأن يكون الحد الأقصى للدخل الشهري للفرد 40 ألف جنيه.

ومن الشروط أيضًا، أن يكون الحد الأقصى للدخل الشهري للأسرة 50 ألف جنيه، والحد الاقصى لسعر الشقة لا يتجاوز 2 مليون و250 ألف جنيه، وألا يقل الحد الأدنى للمقدم المسدد عن 20٪، ونسبة التمويل 80% من قيمة الشقة.

وتتضمن الشروط عدم استفادة المتقدم من المبادرة السابقة، أو مشروعات الإسكان الاجتماعي، وألا تتعدى نسبة القسط الشهري إضافة إلى الالتزامات البنكية 40% من الدخل الشهري.