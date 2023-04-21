إمام مسجد الحسين عبر قناة الناس: عيد الفطر مكافأة للمسلم الصائم

هنأ الدكتور مصطفى عبدالسلام، إمام مسجد الحسين، الأمة الإسلامية، بحلول عيد الفطر المبارك، متمنيًا لهم عيدًا سعيدًا مليئا بالخير واليمن والبركات.

سبب تسمية العيد

وأوضح إمام مسجد الحسين، خلال حديثه على قناة الناس، أن العيد سُمي بالعيد لأنه يتكرر مرتين في العام، مردفا: «ربنا عمل لنا عيد بعد طاعة عظيمة، بعد الصوم والتهجد والقيام، ربنا بيعمل لنا مكافأة يوم الفطر، وعيد الأضحى، بعد ما نصوم 9 أيام من ذي الحجة، ووقفة عرفة والركن العظيم الحج، ربنا يعمل لنا عيد الأضحى يوم المكافأة والجزاء».

مكافأة العيد عيدين

وأردف: «مبروك لكل من صام وقام وعمل ختمات في شهر رمضان، مبروك لكل من فطّر صائمًا، اليوم يوم المكافأة عيدك عيدين، عيد الفطر وفرحة إن ربنا وفقك للصيام والقيام، وحاول تستمر على هذا الحال بعد رمضان، ترقى في سلم العبادة بينك وبين الله».

انطلاق قناة الناس في شكل جديد

وانطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023، وتبث عبر تردد 12054 رأسيا عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي جميع مجالات الحياة.