قناة الناس تذيع أجواء العيد من مساجد 5 محافظات.. الأحمدي والقنائي أبرزها

أذاعت قناة الناس، اليوم الجمعة، أول أيام العيد، مظاهر صلاة العيد من عدد من مساجد محافظات الجمهورية.

مظاهر العيد في المحافظات

ونقلت القناة، مظاهر عيد الفطر من محافظات جنوب سيناء، والقليوبية والمسجد الأحمدي بطنطا، والإسماعيلية، ومسجد سيدي عبدالرحيم القنائي من قنا.

انطلاقة جديدة لقناة الناس

انطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة، التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023، وتبث عبر تردد 12054 رأسيا عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطي جميع مجالات الحياة.