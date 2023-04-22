نهضة تنموية، غير مسبوقة تشهدها محافظة أسوان في الفترة الحالية، في ظل توجه القيادة السياسية بتطوير وتنمية صعيد مصر، يأتي على رأس هذه النهضة، تنفيذ مشروعات ضخمة في الطرق والكباري، أبرزها كوبري السيل والمضيق، اللذان يحققا خدمات مهمة للمواطنين في تيسير حركتهم، فضلاً عن كونهم ضمن خطة وزارة النقل لتحويل مزلقانات السكة الحديد إلى كباري، أكثر أمانا.

تفاصيل أطوال كوبري السيل والمضيق بمحافظة أسوان

في التقرير التالي، ترصد «الوطن»، أبرز المعلومات عن كوبري السيل والمضيق، في إطار دورها الخدمي:

التشغيل التجريبي لكوبري السيل والمضيق

- تم التشغيل التجريبي لكوبري السيل والمضيق بمحافظة أسوان أمام حركة المرور.

- نفذته شركة النيل العامة للإنشاء والطرق احدى شركات وزارة النقل وفقاً لقياسات الجودة العالمية.

- الهدف منهم إلغاء مزلقانات السكة الحديد وخدمة أهالي أسوان وتسهيل تنقلاتهم المختلفة.

- كوبري السيل أعلى مزلقان السيل بمحافظة أسوان.

- يبلغ طول كوبري السيل 560 متر بعرض 19.2 متر بعدد 2 حارة مرورية في كل اتجاه.

- تم إقامة طرق خدمة سطحية يمين ويسار كوبري السيل بإجمالى أطوال 2كم بعرض 7.5 متر.

- كوبري السيل سيسهم في تيسير حركة المرور شرق وغرب السكة الحديد عند تقاطع الطريق الزراعي الشرقي أسوان/ السد العالي مع خط السكة الحديد.

- أما عن كوبري المضيق يقع بقرية الكاجوج بمحافظة أسوان.

- يبلغ طول كوبري المضيق 650 متر بعرض19.2 متر بعدد 2 حارة مرورية في كل اتجاه.

- تم إنشاء طرق سطحية يمين ويسار كوبري المضيق بطول 3.5 كم بعرض 7.5 متر.

الدولة تنفذ شبكة طرق ومحاور في أسوان تحقق نهضة تنموية

علق الدكتور عبدالله أبوخضرة، أستاذ الطرق والنقل بجامعة بني سويف، على إنشاء عدد من الطرق والكباري بمحافظة أسوان، قائلا: «إن الدولة تنفذ شبكة من الطرق والمحاور في محافظة أسوان مما يساهم بشكل مباشر فى تحقيق نهضة تنموية وحضارية وتسابق الدولة الزمن لتنفيذ الأعمال الجارية بمختلف المشروعات حيث تشهد محافظة أسوان أعمال كبري في رفع كفاءة شبكة الطرق والمحاور».

أبو خضرة: افتتاح محاور على النيل بمسافات بينية

وأضاف الدكتور عبدالله أبوخضرة لـ«الوطن»، أن محافظة أسوان شهدت إنشاء وافتتاح محاور على نهر النيل بمسافات بينية لا تزيد عن 25 كم، ومنها محور كلابشة على النيل، ويجري حالياً تنفيذ 2 محور جديد وهما محوري دراو وبديل خزان أسوان والذي سيربط الطريق الشرقي حتى برنيس على البحر الأحمر ليصبح إجمالي عدد المحاور في نطاق محافظة أسوان 4 محاور وهي كلابشة وبديل خزان أسوان ودراو ومحور أسوان الجديدة.

إقامة 3 مراكز لوجيستية بأسوان

وأوضح أستاذ الطرق والنقل، أنه من المخطط إقامة 3 مراكز لوجستية بمحافظة أسوان ضمن المنطقة اللوجستية العالمية، والتي تقع على مساحة 600 فدان ضمن تخصيص مشروع تنمية وادي كركر عمرانياً وزراعياً، بما يتواكب مع استراتيجية وزارة النقل لإقامة 3 مراكز لوجستية «بقسطل وأرقين ووادي كركر»، بجانب إقامة مركز عالمي لخدمات النقل واللوجستيات والبضائع والتجارة بوادي كركر، فضلًا عن إنشاء منطقة تجارية مصرية إفريقية متاخمة لمطار أسوان لخدمة الترانزيت.