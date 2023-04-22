الفنانة غادة طلعت: «حبيت مسلسل جت سليمة من أول ما قرأت الورق»

قالت الفنانة غادة طلعت، إنّها لا تهتم بمساحة الدور الذي تلعبه في الأعمال الفنية، لأنها تركز أكثر بالتأثير، ففي الاختيار شاركت في عدد قليل من المشاهد، لكنها شوهدت بشكل جيد وكان الناس يسألون عن الشخصية.

وأضافت: «شخصية لواحظ في مسلسل جت سليمة حرامية فاشلة، والعمل لطيف جدا حبيته أول ما قرأت الورق، فانتازيا فيه استعراضات وكوميدي وهادئ، أكتر حاجة حبتها في رمضان».

غادة طلعت: ضحكت في مشهد الضرب

وتابعت «طلعت»: «المشهد اللي اتضربت فيه وهددوني واستجوبوني كنت بضحك فيه على طريقة الفنان الكبير سامي مغاوري وهو يستجوبني، وكل مشهد في المسلسل تم تصويره بحب، وأحببت هذه التجربة كثيرا، فقد كان أحد أهم مسلسلات شهر رمضان هذا العام، بعيدا عن الحبكات الدرامية والأكشن والصراعات، وكان مسلسلا هادئا وألوانه جميلة وأبطاله تميزوا بخفة الظل دون افتعال».

ولفتت إلى أن الفنانة دنيا سمير غانم هي الفنانة الوحيدة التي يمكنها تقديم الشخصية المعقدة بمسلسل جت سليمة الذي عُرض في شهر رمضان المنقضي، لأنها فنانة شاملة، يمكنها التمثيل والغناء وتقديم استعراضات جيدة، وكان المسلسل متفردا.

قدمت دورين في رمضان الماضي

وأضافت خلال حوارها ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر: «قدمت دورين في رمضان المنقضي وكانا مختلفين تماما، لم يكن ذلك صعبا، لأنني أعمل في المسرح مع المخرج خالد جلال، ففي مسرحية سينما مصر كنت أجسد 11 مشهدا مختلفين تماما عن أهم مشاهد السينما المصري».

وأوضحت: «كنت أجسد شخصية ماري منيب وبعدها بدقيقتين أجسد سناء جميل وبعدها بـ3 دقائق أجسد جمالات زايد وبعدها بـ4 دقائق أجسد فائزة عمسيب وبعدها بـ15 دقيقة أعود لسناء جميل، لذلك تدربت جيدا على الفصل والتحول في دقائق».