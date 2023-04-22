أسباب تمنع قبول التظلم على نتيجة الوحدات السكنية في «سكن لكل المصريين 3»

أوضح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن يوم الأربعاء المقبل 26 أبريل، هو موعد فتح باب التظلمات لمنخفضي ومتوسطي الدخل، غير المنطبق عليهم شروط الحصول على وحدة سكنية، في المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 3».

3 أسباب تمنع قبول التظلم لنتيجة سكن لكل المصريين 3

وترصد «الوطن»، الأسباب التي تمنع قبول التظلم على نتيجة سكن لكل المصريين 3، وهي على النحو الآتي:

السبب الأول: أن يكون الشخص المتقدم استفاد سابقًا من برنامج التمويل العقاري والإسكان الاجتماعي.

السبب الثاني: أن يكون سن الشخص المتقدم مخالفا للشروط، فالسن المسموح هو «أكبر من 21 وأقل من 50 سنة».

السبب الثالث: أن يكون الدخل الشهري للمتقدم أكثر من 6 آلاف للأعزب، وفي حالة الزواج يكون أكثر من 8 آلاف يشمل مرتب زوجته.

خطوات تقديم التظلم على نتيجة سكن لكل المصريين 3

وأشار صندوق الإسكان الاجتماعي، ودعم التمويل العقاري، إلى خطوات تقديم التظلمات، وهي:

- معرفة سبب الرفض، عن طريق الاستعلام من خدمة عملاء صندوق الإسكان الاجتماعي.

- الدخول «هـنــــــا».

- إدخال الرقم القومي.

- الضغط على «نتائج الفرز».

- إرسال رسالة نصية تحتوي على الرقم القومي الخاص بالمتقدم على رقم 9311، بـ 3 جنيهات.

- أو الاتصال على خدمة العملاء على الأرقام «5999 - 5777 - 1188» من أي محمول.

- أو الاتصال من أي خط أرضي على رقم 090071117.

- أو التوجه لأي مركز من مراكز خدمة العملاء بأجهزة مدن ومديريات الإسكان.