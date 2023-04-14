صممه استشاري فرنسي.. الجيزة تنشر صورا لأقدم كباري السكة الحديد على النيل

نشرت محافظة الجيزة، عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صورة لكوبري إمبابة الأثري على النيل والذي يعتبر من أقدم كباري الجمهورية.

كوبري إمبابة وضع تصميمه الاستشاري الفرنسي دافيد تراملي

قالت محافظة الجيزة عبر المنشور، إن كوبري إمبابة أنشأته شركة لاسوسيتيه انونيهم بوم وماربنيت، وهي شركة بلجيكية، لافتا إلى أنه تم وضع تصميمه الاستشاري الفرنسي دافيد تراملي بدأ فيه في عام 1912 واستمر البناء حتى عام 1925 به ست فتحات ثابتة وفتحة متحركة وله ممران جانبيان لعبور المشاة.

تطوير مجموعة من الطرق الكباري والرئيسية والكباري الأثرية والمهمة

وكشفت وزارة النقل ان الفترة السابقة شهدت الكثير من أعمال الترميم وإعادة بناء وتطوير مجموعة من الطرق الكبارى والرئيسية والكباري الأثرية والمهمة على مستوى الجمهورية مع استحداث مجموعة من الطرق والكباري الجديدة لتيسير الحركة المرورية على المواطنين.

المحافظة على النسق التاريخي للكوبري

وأشارت وزارة النقل إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ مشروع رفع كفاءة وتجديد وتطوير كوبري إمبابة الأثري على النيل وإعادة تشغيله من خلال شركة النيل العامة لإنشاء الطرق إحدى الشركات التابعة لوزارة النقل، لافتا إلى أنه أثناء تنفيذ المشروع تمت المحافظة على النسق التاريخي للكوبري، والذي يرجع تاريخ إنشائه إلى عام 1892م، وأنه تم استخدام قطاعات الكوبري الأصلية في أعمال الصيانة، وإعادة التأهيل وإعادة التشغيل الكهروميكانيكي للفتحة الملاحية المتحركة وكذلك إعادة رصف الطرق الأسفلتية على الكوبري والمداخل والمخارج على ضفتي النيل.

تأهيل وتجديد كشافات الإنارة بالكوبري

وقالت وزارة النقل إنه تم تطوير شامل لمشايات الأفراد بإزالة طبقات الرصف القديمة وإنشاء بلاطات من الخرسانة المسلحة بدلًا منها وكذلك إعادة تأهيل وتجديد كشافات الإنارة بالكوبري وتركيب 90 من أعمدة الإنارة الديكورية على امتداد المشايات العلوية.

أحد كباري السكة الحديد على النيل

جدير بالذكر أن كوبري إمبابة هو أحد كباري السكة الحديد على النيل والتي يبلغ عددها 11 كوبري، والكوبري عبارة عن 7 بواكي معدنية الباكية الثانية من جهة إمبابة متحركة بالدوران بطول إجمالي للكوبري 490 مترا ويحمل خطي سكة حديد ومشايتين جانبيتين للسيارات الصغيرة ومشايتين علويتين للأفراد ويبلغ إجمالي عرض الكوبري 18 مترا.