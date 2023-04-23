حبس 24 عاطلا بتهمة الاتجار في المخدرات بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس 24 عاطلًا ضبطوا في حملة أمنية بحوزتهم مخدرات وأسلحة نارية، وطلبت تحريات المباحث حول الأنشطة المخالفة للمتهمين وتحريز المضبوطات وإرسالها للمعمل الجنائي لفحصها

اعترافات المتهمين بتجارة المخدرات وحيازة السلاح

وكشفت أقوال المتهمين في التحقيقات إقرارهم جميعهم بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار وتحررت المحاضر اللازمة، وجرى عرضها على النيابة التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات واستعجال تحريات رجال المباحث حول الوقائع.

تفاصيل ضبط المتهمين بتجارة المخدرات بالقليوبية

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية قد تمكنت من ضبط 24 عاطلا خلال حملة أمنية موسعة بحوزتهم كمية من المواد المخدرة مختلفة الأنواع، بينها الحشيش والهيروين والشادو البودر والأقراص المخدرة

جاءت الحملة في إطار مكافحة الجريمة بشتى صورها وضبط الخارجين عن القانون، وتحررت محاضر بنطاق مراكز وأقسام الشرطة بالمديرية، وأمرت الجهات المعنية بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتلقى مدير أمن القليوبية، إخطارًا يفيد بشن حملة مكبرة على الخارجين عن القانون من مروجي المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 24 عاطلا بـ القناطر الخيرية وطوخ وبنها وشبرا الخيمة والخانكة وقليوب وكفر شكر وقها وشبين القناطر والخصوص والعبور بحوزتهم 3 أسلحة نارية وعدد من الطلقات من ذات العيار وكمية من المواد المخدرة المتنوعة الهيروين والحشيش البانجو والاستروكس و الشادو والأيس وأقراص مخدرة والبودر.

وأوضح أحمد داود المحامي أن عقوبة الاتجار بالمخدرات بأي صورة في غير الأحوال المصرح بها قانونا في قانون العقوبات تكون ما بين السجن والإعدام وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 ألف جنيه ومصادرة المضبوطات.