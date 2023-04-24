أرخص 7 شهادات ادخار في بنوك مصر.. تعرف على العائد الشهري

يظل الحد الأدنى لشراء شهادات الادخار في البنوك المصرية، أحد أهم المزايا التي تميز هذه المنتجات المصرفية، ومع قيام البنوك في الآونة الأخيرة، طرح شهادات ادخار بعائد مرتفع 19% و22%، تظل الشهادات الأرخص شراءً هي الأكثر تفضيلاً لدى فئات واسعة من عملاء البنوك.

أرخص الشهادات الادخارية في مصر

وبينما تستعد البنوك المصرية لاستئناف النشاط المصرفي، اعتباراً من يوم الأربعاء المقبل، بعد عطلتي عيد الفطر المبارك وعيد تحرير سيناء، تستعرض «الوطن» أرخص الشهادات الادخارية في مصر من حيث الحد الأدنى للشراء، وذلك للراغبين في الحصول على عائد تنافسي كل شهر.

1 – البنك الأهلي المصري

طرح البنك الأهلي المصري شهادتي الـ19% بفائدة ثابتة والـ22% متناقصة لمدة 3 سنوات، بحد أدنى 1000 جنيه للشراء ومضاعفاتها، وذلك بالتزامن مع استحقاق شهادة الـ18% التي طرحها البنك الأكبر في مصر، منذ عام تقريباً.

2 – بنك مصر

يقدم بنك مصر، هو الآخر شهادتي الـ19% بفائدة ثابتة والـ22% متناقصة لمدة 3 سنوات، بحد أدنى 1000 جنيه للشراء ومضاعفاتها، ويمكن شراء الشهادتين سواء من الفروع أو عبر الوسائل الإلكترونية الأخرى كالتطبيق البنكي.

3 – بنك القاهرة

يوفر بنك القاهرة، شهادتي الـ19% والـ22% للراغبين في استثمار مدخراتهم بشكل آمن، والحصول على عائد شهري ثابت، وذلك بحد أدنى للشراء 1000 جنيه ومضاعفاتها.

4 – البنك الزراعي المصري

يقدم البنك الزراعي المصري، شهادة بعائدين لمدة 3 سنوات، الأولى 19% شهريًا والثانية 19.5% سنويًا، والحد الأدنى للشراء 1000 جنيه.

5 – بنك قناة السويس

يتيح بنك قناة السويس، للعملاء شهادة شهادة الادخار الثلاثية ذات العائد الدوري الثابت 19%، والحد الأدنى 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها، ويتم دفع العائد شهرياً أو ربع سنوياً أو سنوياً.

6 – بنك البركة

يمكن شراء شهادة بنك البركة ذات العائد 19% المتغير بدورية صرف شهرية، لمدة 3 سنوات، وبحد أدنى للشراء 1000 جنيه.

7 – المصرف المتحد

يقدم المصرف المتحد، شهادة شهادة النخبة الادخارية بعائد 19% تحت التسوية، وبحد أدنى للشراء 1000 جنيه، ومدتها 3 سنوات، ويصرف العائد عنها بشكل دوري.

البنوك تطرح شهادات مرتفعة العائد

وطرحت العديد من البنوك بداية أبريل الجاري، شهادات بعائد 19% و22%، منها بنوك: الأهلي ومصر والتجاري الدولي والزراعي المصري والبركة والمصري لتنمية الصادرات وقطر الوطني والمصرف المتحد وقناة السويس وأيضاً بنك الاستثمار العربي، وذلك بعد قيام البنك المركزي المصري، برفع أسعار الفائدة على الإيداع لـ18.25% والإقراض لـ19.25%، نهاية مارس الماضي.