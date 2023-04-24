امتحانات النقل بالأزهر 2023.. اعرف المواعيد والجداول

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية موعد امتحانات النقل بالأزهر 2023، ونشر جداول امتحانات صفوف النقل بالمعاهد سواء الابتدائية أو الإعدادية أو الثانوية، منها امتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي التيرم الثاني، التي تبدأ 29 أبريل بمادة الفقة، ثم اللغة العربية على أن تستمر مدة امتحان كل منهما ساعتين.

موعد امتحانات النقل بالأزهر 2023

ووفقا لقطاع المعاهد الأزهرية برئاسة الشيخ أيمن محمد عبدالغني، سيكون موعد امتحانات النقل بالأزهر 2023 للصفين الأول والثاني الثانوي علمي 7 مايو بمادة الفقه ثم الكيمياء وزمن كل منهما ساعتين.

جدول امتحانات النقل بالأزهر 2023

ويبدأ جدول امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي الأزهري 2023 ضمن امتحانات النقل بالأزهر 2023 التيرم الثاني أدبي، الذي يبدأ الأحد 7 مايو بمادة الفقه ثم التاريخ، وزمن كل منهما ساعتين.