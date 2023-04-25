القوات الروسية تدمر نقطة دفاع و9 مراكز عسكرية في اتجاه كوبانسكي

دمرت القوات الروسية، اليوم، نقطة دفاع و9 مراكز عسكرية في اتجاه كوبانسكي، اليوم، وأفشلت ثلاثة محاولات لتغيير الدوريات، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك»، الروسية.

وفي وقت سابق، نقلت صحيفة «بوليتيكو» الأمريكية عن مصادر مطلعة بأن بعض المسؤولين الأمريكيين يعتبرون أن القوات الروسية متحصنة في أوكرانيا لدرجة أن الهجوم المضاد المتوقع في الربيع محكوم عليه بالفشل، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم»، الإخبارية الروسية.

قائد سابق بـ«الناتو» يكشف سبب رغبة «كييف» في السيطرة على القرم

من جانبه، قال القائد السابق في قوات حلف شمال الأطلسي «الناتو» في أوروبا، بن هودجز، إن «كييف» والغرب تريدان السيطرة على «شبه جزيرة القرم» للتحكم بطرق التجارة عبر البحر الأسود، مضيفا لمجلة «نيوزويك»، الأمريكية، إن بفضل القرم، تهيمن روسيا على كامل الساحل الشمالي للبحر.

و أوضح «الناتو»، اليوم الثلاثاء، أن وزراء دفاع التكتل العسكري سيجتمعون في العاصمة البلجيكية «بروكسل» في 10 مايو المقبل.

من جانبه، انتقد سفير «موسكو»، لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف، في احتفال بالذكرى الـ78 لاجتماع القوات السوفيتية والأمريكية على «نهر إلبه»، «واشنطن» بسبب موقفها من قضايا تذكر أبطال الحرب العالمية الثانية.

أنطونوف:واشنطن تمنع السفارة من وضع الأكاليل على مقبرة أرلينجتون

وأضاف أنطونوف، أن السلطات الأمريكية، تمنع السفارة منذ عامين من إقامة حفل لوضع الأكاليل التقليدية على لوحة تذكارية «روح إلبه»، في مقبرة أرلينجتون، كما لم يُسمح لدبلوماسيين روس بزيارة المقبرة الوطنية فورت ريتشاردسون في أنكوريدج العام الماضي، حيث يتم دفن الطيارين السوفييت.

بدوره، وصف الملياردير الأمريكي إيلون ماسك مقالا نشرته صحيفة «بوليتيكو» الأمريكية، تحدث عن توقعات الولايات المتحدة القاتمة بشأن مصير الهجوم المضاد الأوكراني المرتقب، بأنه غني المضمون.

ونقلت صحيفة «بوليتيكو» الأمريكية، عن تقرير سري، أن «الاتحاد الأوروبي» يسعى لكسب حلفاء تقليديين لروسيا والصين وخاصة البرازيل وتشيلي ونيجيريا وكازاخستان.

«شنجهاي للتعاون»: خريطة طريق للانتقال إلى التسويات في العملات الوطنية

اقتصاديا، أشار نائب الأمين العام لـ«منظمة شنجهاي للتعاون»، جريجوري لوجفينوف، إلى وجود خريطة طريق للانتقال إلى التسويات في العملات الوطنية في إطار المنظمة، مضيفا في حديثه على قناة «بيلاروس 1»، أن العملية ليست سهلة على الإطلاق، لأن الدولار كعملة احتياطية عالمية متداخلة بشكل كبير في نظم العملات الوطنية، وأشار لوجفينوف، إلى أنه لا توجد حاليًا خطط لإدخال عملة موحدة لـ«منظمة شنجهاي للتعاون».