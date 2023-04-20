أسعار السمك اليوم الخميس 20-4-2023 في الأسواق.. البلطي بـ72 جنيها

تشهد أسعار السمك اليوم الخميس 20-4-2023 في الأسواق هدوءً ملحوظًا في ظل الإقبال الملحوظ الفترة الحالية من جانب المواطنين على شراء الأسماك استعدادًا لاستقبال عيد الفطر المبارك، وتختلف الأسعار وفقًا للمحافظة والمنطقة والتاجر كما أن هناك توقعات بتراجع أسعار الأسماك بعد انتهاء عيد الفطر المبارك نظرا لتراجع القوة الشرائية بعد العيد بحسب ما قالة أحمد فوزي عضو شعبة الأسماك بالغرفة التجارية في تصريحات لـ«الوطن».

وأضاف عضو شعبة الأسماك بالغرفة التجارية أنَّ أسعار السمك اليوم الخميس 20-4-2023 في الأسواق جاءت كما يلي:

أسعار سمك البلطي

- سعر البلطي يتراوح ما بين 70 و 72 جنيهًا.

- يتراوح سعر فيليه بلطي بين 40 و200 جنيه.

- مكرونة سويسي بين 80 و110 جنيهات.

- الكابوريا ما بين 30 و110 جنيهات.

أسعار سمك البوري

- يتراوح سعر الجمبري بين 180 و270 جنيهًا.

- يتراوح السبيط بين 130 و250 جنيهًا.

- البوري بين 80 و110 جنيهات.

- الكاليماري بين 110 و240 جنيهًا.

أسعار الأسماك في مصر

- سعر السردين يتراوح ما بين 35 و75 جنيهًا.

- قشر بياض بين 80 و120 جنيهات.

- يتراوح الدنيس بين 100 و160 جنيهًا.

- المرجان بين 60 و70 جنيهًا.

- سعر الثعابين يتراوح ما بين 50 و250 جنيهًا.

- البربون بين 50 و58 جنيهًا.

- الوقار بين 80 و120 جنيهًا.