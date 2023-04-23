«الهجرة» تنشر مقطع فيديو لأبناء المصريين بالخارج بمناسبة عيد الفطر

نشرت الصفحة الرسمية للمبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، مقطع فيديو، مدته بضع ثوان، توضح من خلاله بعض العادات والتقاليد التي يقوم بها المصريون أثناء احتفالهم بعيد الفطر المبارك، في إطار تحقيق الهدف الرئيسي من المبادرة الرئاسية، وهو الحفاظ على الهوية والثقافة المصرية، لأبناء المصريين بالخارج، وخاصة الجيلين الثاني والثالث.

عيد الفطر هو عيد إسلامي بيكون بعد شهر رمضان ومدته 3 أيام

وتضمن منشور الصفحة الرسمية للمبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، عبر «فيس بوك»: «عيد الفطر هو عيد إسلامي بيكون بعد شهر رمضان ومدته 3 أيام، من تقاليد العيد هي إننا بنخبز أو بنشتري الكحك والبسكوت، والناس بتحتفل بأنها بتشتري لبس جديد والأطفال بياخدوا من قرايبهم العيدية».

للتواصل معهم واطلاعهم على الثقافة والحضارة المصرية

ويأتى هذا الفيديو، ضمن مقاطع فيديو جديدة، تحرص وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، على نشرها بشكل مستمر، عبر الصفحة الرسمية للمبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، لكي تصل إلى أكبر عدد ممكن من أبناء المصريين بالخارج، للتواصل معهم واطلاعهم على الثقافة والحضارة المصرية، ضمن أهداف المبادرة الرئاسية التي أطلقتها وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي.