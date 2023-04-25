«إيركايرو» تستضيف 35 شخصية مؤثرة لزيارة مدينة شرم الشيخ

نقلت «إيركايرو»، إحدى الشركات التابعة لوزارة الطيران المدني، وفدا يضم 35 من منظمي الرحلات وممثلي الصحافة والإعلام والشخصيات المؤثرة العاملة في سوق السفر والسياحة بدولة الإمارات، على متن إحدى رحلاتها إلى مدينة شرم الشيخ، أمس، في ضوء الجهود التي تتبناها وزارة الطيران المدني لدعم وتعزيز الحركة السياحية الوافدة من الخارج والتي شهدت نشاطا ملحوظا خلال الفترة الماضية وخاصة دول الخليج العربي إلى المقاصد السياحية المصرية.

الفريق عباس حلمي: توفير كافة أوجه الدعم والتسهيلات لزوار مصر

وأكد الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدني حرص الوزارة على توفير كافة أوجه الدعم والتسهيلات للوفد بما يصب في صالح قطاع الطيران والدولة المصرية وبما يحقق أهداف التنمية الشاملة ويدعم ركائز الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى الجهود الفعالة التي تقوم بها الوزارة نحو فتح أسواقا جديدة للنقل الجوي والوصول إلى العديد من المدن في جميع أنحاء العالم من خلال التكامل بين شبكتي خطوط الشركة الوطنية مصر للطيران وشركة إير كايرو الذراع الاقتصادية منخفض التكاليف واتخاذ حزمة من الإجراءات التي تدعم الحركة الجوية والسياحية في ضوء الخطة التنموية التي تتبناها الدولة للاستفادة من المقومات الطبيعية التي تزخر بها المقاصد السياحية المصرية.

وأكد حسين شريف رئيس مجلس إدارة إيركايرو أن الشركة بدأت تشغيل رحلتين أسبوعيًا بين كل من دبي وجدة والرياض ومدينة شرم الشيخ بأحدث طائراتها من طراز E190 وهو ما يأتي في إطار التنسيق والتعاون مع عدد من الفنادق بمدينة شرم الشيخ وعلي رأسها مجموعة فنادق ريكسوس Rixos دعما للحركة الجوية والسياحية ولجذب مزيد من السائحين من الدول العربية إلى المقاصد السياحية المصرية، موضحًا أن الشركة تسعي إلى زيادة أسطولها الجوي والتوسع فى شبكة خطوطها الجوية وزيادة رحلاتها والسعة المقعدية للعديد من النقاط السياحية المصرية.

جدير بالذكر أن إير كايرو بدأت أولى رحلاتها من دبي وجدة والرياض من 20 أبريل الجاري بمعدلات تشغيل عالية تخطت 95% خاصة بعد التسهيلات التي تم الإعلان عنها مؤخرا والمتعلقة بتأشيرات دخول الأجانب إلى مدينة شرم الشيخ.

حمله تنشيطية لدفع حركة السفر والسياحة لشرم الشيخ

واعتباراً من شهر مايو المقبل وتزامنا مع انطلاق فاعليات معرض سوق السفر العربي ATM 2023 في دبي ستبدأ إير كايرو حمله تنشيطية بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة المصرية لدفع حركه السفر والسياحة إلى مدينه شرم الشيخ.