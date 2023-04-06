حبس شاب بتهمة التعدي على والدته بعصا في الغربية

قررت جهات التحقيق، حبس شاب لاعتدائه على والدته بالغربية، نتيجة خلافات على الميراث 4 أيام على ذمة التحقيق، وطالبت بسرعة إجراء التحريات بالواقعة.

تفاصيل البلاغ

تعود تفاصيل الواقعة، لوصول بلاغ لمركز شرطة المحلة بالغربية، من إحدى السيدات بتضررها من ابنها، حيث تعدى عليها بالضرب بعصا خشبية، محدثا إصابتها باشتباه بشرخ في الساعد الأيمن.

وبالفحص، تبين اعتداءه عليها نتيجة مشادة كلامية بينهم تطورت لضربها بعصا خشبية بسبب خلافات على الميراث.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية.

عقوبة المتهم

عقب المحامي أيمن محفوظ، على جريمة الإصابة العمد، بأنّ «كل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا نتج عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو كف البصر أو نشأ عنه عاهة مستديمة يعاقب بالسجن من 3 إلى 5 سنين، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرة عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص، فيحكم عليه بالأشغال الشاقة من 3 إلى 10 سنين».

وقال «محفوظ»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّه إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى، تكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على 5 سنوات.