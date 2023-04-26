تفاصيل حبس شخصين بتهمة الإتجار بالمخدرات في القطامية

أمرت جهات التحقيق بحبس المتهمين في قضية الإتجار بالمواد المخدرة في القاهرة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

الإتجار بمخدر الحشيش

جاء ذلك بعد ما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط شخصين لهما معلومات جنائية، حال استقلالهما سيارة ملك وقيادة أحدهما بدائرة قسم شرطة القطامية، وبحوزتهما 7 أكياس من جوهر الحشيش المخدر، وسيجارة بها مادة الحشيش المخدر، ومبلغ مالي، وهاتفين محمولين.

وبمواجهة المتهمين اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطهم الإجرامي، والهاتفين لتسهيل الاتصال بعملائهما، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

العقوبة المتوقعة

شرح محمود عبدالله المحامي تفاصيل العقوبة المتوقعة علي المتهمين كما نص عليها قانون العقوبات قائلاً إنَّ المادة 33 من قانون العقوبات، تعاقب كل من يتاجر في المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بداية من 3 سنوات إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، وبغرامة مالية 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه.

وأضاف الخبير القانوني خلال حديثه لـ«الوطن»، أنَّ قانون العقوبات نص في المادة رقم 34، على أن عقوبة الإتجار في المواد المخدرة داخل المجتمع، تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدمه.