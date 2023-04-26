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خبير زراعي: مصر لديها سعة تخزينية كبيرة للأقماح المحلية تفوق الـ5.5 مليون طن

كتب:

هاجر عمر
10:51 ص | الأربعاء 26 أبريل 2023
أحمد أبو اليزيد أستاذ الزراعة

أحمد أبو اليزيد أستاذ الزراعة

قال أحمد أبو اليزيد أستاذ زراعة، إن الدولة المصرية أولت اهتمامها هذا العام بمحصول القمح، لذا قررت زيادة مساحة الأراضي المزروعة لتصل إلى 3.6 مليون فدان.

وصول سعر أردب القمح لـ1500 جنيه بعد زيادة الحافز الاستثنائي 

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية أمل صالح ببرنامج «هذا الصباح» على فضائية «إكسترا نيوز»، أن الدولة المصرية قدمت العديد من الحوافز للمزارعين لتوريد القمح، ما جعلها تقدم حافزا استثنائيا بحوالي 250 جنيها على كل أردب، ليصل سعر أردب القمح إلى 1500 جنيه، وهو سعر لم يكن موجود من قبل.

تخزين القمح بسعة تخزينية 5.5 مليون طن 

وأوضح أستاذ الزراعة، أن الدولة المصرية لديها سعة تخزينية كبيرة للأقماح المحلية تفوق الـ5.5 مليون طن، مشيرًا إلى أن استلام القمح من المزراعين سيكون تابعا للصوامع الخاصة بوزارة التموين والبنك الزراعي والقطاع الخاص.

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