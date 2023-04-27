«البيئة» توضح أهداف برنامج الرصد الدوري للبحيرات المصرية

5 بحيرات شمالية، تقع في محيط حوض البحر المتوسط في شمال مصر، وهى: «مريوط، إدكو، البرلس، المنزلة، وبحيرة البردويل»، وتمثل أهمية اقتصادية بالغة، إذ يبلغ إنتاجها من الأسماك نحو 75% من إجمالي الإنتاج في مصر.

إضافة بحيرتي قارون والريان لبرنامج الرصد

وتواجه هذه البحيرات مجموعة من التحديات، التي منها نقص واضمحلال مساحتها، ومشكلات التلوث الناتج من عمليات التوسع في الأنشطة الزراعية والصناعية والمزارع السمكية، لذا جرى الاتفاق في بداية يوليو عام 2009، بين جهاز شؤون البيئة والمعهد القومي لعلوم البحار والمصائد، لتنفيذ برنامج للرصد الدوري للبحيرات الشمالية.

وعليه جرى إضافة «المرة والتمساح»، ثم بحيرتي قارون والريان لبرنامج الرصد عامي 2010، 2011 على التوالي، وذلك ضمن برنامج «الرصد الدوري للبحيرات المصرية».

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، أهداف برنامج «الرصد الدوري للبحيرات المصرية»، وفقا للموقع الرسمي الإلكتروني لوزارة البيئة.

أهداف برنامج الرصد الدوري للبحيرات المصرية

وفقا للموقع الرسمي لوزارة البيئة، تتمثل أهداف برنامج «الرصد الدوري للبحيرات المصرية»:

- يستهدف برنامج «الرصد الدوري للبحيرات المصرية» تقييم الوضع البيئي والجيولوجي الحالي لكل بحيرة.

- رصد نوعية المياه والرواسب بالبحيرات.

- توكيد الجودة والتي سيتم الاعتماد عليها في إدارة كل هذه البحيرات.

- إنشاء قاعدة بيانات شاملة للبحيرات ترتكز علي أعمال التحكم في النوعية.