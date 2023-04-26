حزب الإصلاح والنهضة: مصر تتجاوز الأزمات دائما وتخرج منها آمنة وقوية

قال هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن مصر تتعامل مع المشهد العالمي المعقد بإدارة عبقرية، تحصد ثمارها الدولة المصرية بكافة مؤسساتها، لافتًا إلى أن الإدارة المصرية تستحق التحية والتقدير لأنها تتجاوز الأزمات دائما وتخرج من المحن آمنة وقوية.

مصر نموذج لكيفية تعامل الدولة مع أبنائها سواء بالداخل أو الخارج

وأضاف «عبد العزيز»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية أمل صالح ببرنامج «هذا الصباح» على فضائية «إكسترا نيوز»، أن مصر تعطي نموذجا لكيفية تعامل الدولة مع أبنائها سواء في الداخل أو الخارج، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تتميز بسرعة الأداء أثناء الأزمات الكبيرة وإجلاء رعاياها بسرعة وأمان، كأزمة كورونا وأزمة روسيا وأوكرانيا وأفغانستان.

رئيس حزب الإصلاح والنهضة: مصر تخرج من المحن قوية وأمنة

وأوضح رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن مصر محاطة بالأزمات، وعلى الرغم من ذلك تبقى مصر راسخة ومستقرة رغم كل ما يمر به العالم من أزمات متتالية، ودائمًا ما تخرج من كل المحن والأزمات قوية وآمنة.