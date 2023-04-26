مشروعات حياة كريمة في بني سويف.. نقاط إسعاف لخدمة 300 ألف نسمة

تعمل المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، على قدم وساق، بالتعاون مع الحكومة، على الارتقاء بحياة المواطن الأكثر احتياجا وتنمية وتطوير الريف المصري، وذلك من خلال إنشاء العديد من المشروعات الخدمية المختلفة، التي من شأنها تيسير أوجه الحياة على المواطن في القرى والنجوع الأكثر احتياجا، وتحرص المبادرة الرئاسية على أن تشمل مشروعاتها كافة القطاعات المختلفة، كالقطاع التعليمي وقطاع الصحة وقطاع الإسكان وغيرهم من القطاعات.

مشاريع حياة كريمة في بني سويف

ونالت محافظة بني سويف نصيبا كبيرا من مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي حرصت أن تشمل أكبر عدد من القطاعات المختلفة، وتحديدا في قرية ببا ومدينة ناصر، حيث تنوعت مشروعات المبادرة ما بين إنشاء مرافق إسعاف ووحدات صحية، فوفقا لبيان صادر عن المؤسسة، جاري العمل على تنفيذ 14 نقطة إسعاف، و42 وحدة صحية.

نقاط إسعاف

وأوضحت مبادرة «حياة كريمة» في البيان الذي صدر على صفحتها الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنه يجرى العمل في 14 نقطة إسعاف تضم 28 سيارة إسعاف، بينها 5 مشروعات إحلال وتجديد و4 مشروعات رفع كفاءة، كما أوضحت أن اختيار أماكن إنشاء نقاط الإسعاف يتم وفق معايير محددة، بحيث تشمل خدماتها من 200 إلى 300 ألف نسمة، أي خدمة المواطنين على كل 5 كيلو، كما تحرص المبادرة على أن يكون موقع نقطة الإسعاف حيوي.

واهتمت المبادرة الرئاسية بإنشاء الوحدات الصحية طبقا لمعايير التأمين الصحي الشامل، وبتصميم نموذجي، كما حرصت «حياة كريمة»، على رفع كفاءة جزيرة أبو صالح، فتم إنشاء وحدة إسعاف بالجزيرة، فضلا عن توفير خدمات على طريق الكريمات،