«حياة كريمة» تطلق حملة تبرع بسهم لتسقيف المنازل وتوفير مشروعات للمعيلات

تواصل مؤسسة حياة كريمة مبادراتها وحملاتها التي تهدف إلى تحسين معيشة الأفراد والأهالي من الأسر المستحقة في مختلف محافظات مصر، إذ دشنت المؤسسة حملة للتبرع لتسقيف منازل وبيوت الأسر البسيطة، وكذلك المساهمة في عمل مشروع صغير للأمهات المعيلات.

سهم تسقيف البيوت

أعلنت مؤسسة حياة كريمة عن حملة للتبرع بسهم قيمته 300 جنيه، لتسقيف المنازل، قائلة في منشور عبر صفحتها على «فيس بوك»: «كل أسرة محتاجة يكون عندها على الأقل سقف بيت يسترها ويحميها من حر الصيف وبرد الشتاء والمطر، مساهمة صغيرة منك هنقدر نشتغل على عدد أكبر من البيوت وتكون صدقة جارية ليك طول العمر».

سهم ماكينة الخياطة

وبنفس قيمة سهم التبرع «300 جنيه» أعلنت مؤسسة حياة كريمة عبر صفحتها على «فيس بوك» عن حملة أخرى لتنفيذ مشروع صغير للأمهات المعيلات: «مساهمة صغيره منك، هنقدر نوفر ماكينة خياطة لأم معيلة هتقدر تعينها على حياتها وأطفالها بدل ما تحتاج لأي حد».

ووضعت «حياة كريمة» لينك التبرع بسهم في أي من الحملتين https://donation.hayakarima.com/

وتستهدف مؤسسة حياة كريمة الارتقاء بمستوى معيشة الأهالي وتحسينها من خلال تدشين المشروعات التنموية والخدمية وأعمال التطوير، خاصة في المحافظات النائية والتي تعاني نقص في الخدمات.