تحرير 29 محضرا للمخابز البلدية المخالفة في حملة تموينية بالمنيا

واصلت الوحدات المحلية بمحافظة المنيا، تكثيف الحملات اليومية الميدانية على كافة القطاعات الخدمية، لمتابعة الحالة العامة بالشوارع الرئيسية والأحياء بالتعاون مع إدارة التموين والجهات المعنية، وأسفرت الحملات عن تحرير 29 محضرًا تموينيًا للمخابز المخالفة.

إحكام الرقابة التموينية على المخابز

تأتي الحملة تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، لإحكام الرقابة التموينية على المخابز البلدية والأسواق والسلع والمواد الغذائية، والتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك، حرصًا على سلامة وصحة المواطنين.

قال هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاي، إنّ الوحدة المحلية نفذت حملة تفتيشية على عدد من المخابز البلدية والمحال التجارية، إذ أسفرت الحملة عن تحرير 29 محضرًا تموينيًا متنوعًا عبارة عن نقص وزن ونظافة وعدم صرف بون وعدم إعلان عن المواعيد، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

حملة تموينية مكبرة على الأسواق

وفي وقت سابق، أعلن عامر طه، رئيس مركز ومدينة ديرمواس، أنّ الوحدة المحلية نفذت حملة تموينية مكبرة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز البلدية، بالتعاون مع مديرية التموين والجهات المعنية، وأسفرت عن تحرير 51 محضرًا، منها 45 محضرًا للمخابز المخالفة، حيث تنوعت المخالفات بين نقص وزن ومواصفات وعدم إعلان ونظافة وعدم إعطاء بون ونظافة، بالإضافة إلى تحرير 6 محاضر للمحال التجارية وذلك لعدم وجود شهادة صحية، وعدم الإعلان عن أسعار السلع، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.