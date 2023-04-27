5 أسباب تؤدي لانهيار الكابلات الكهربائية.. تعرف عليها

كشفت إدارة الشؤون الفنية بهندسة كهرباء التحرير « بدر» بقطاع السادات التابع لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، عن 5 أسباب تؤدي إلى انهيار الكابلات الكهربائية التي يجري دفنها تحت الأرض، لافتا إلى أنها إحدى الوسائل التي تستخدم في التمديدات بالمنشآت السكنية والصناعية.

وأوضحت في منشور عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن الكابلات تستخدم لنقل الطاقة الكهربائية وتوزيعها فى المدن، وتتميز بسهولة وسرعة إنشاء خطوطها، مقارنة بالخطوط الهوائية، وأنها تشغل حيز أقل من الأرض، ولها عمر افتراضي أطول.

وكشف عن الأسباب التي تؤدي إلى انهيار الكابلات كما يلي:

أسباب تتعلق بالكابل

- تركيب كابل بمساحة مقطع لا تتناسب مع الحمل ذاته.

- عدم ربط نهايات الكابل جيدا.

- انقطاع موصل الكابل، نتيجه أعمال الحفر.

أسباب تتعلق بعزل الكابل

- عطل في الكابل إذا تعرض لجهد أكبر من الجهد المقنن الذي يعمل عليه لفترات طويلة.

- تدهور حالة العزل نتيجة زيادة فترة الاستخدام أو الرطوبة.

- ارتفاع درجة حرارة العزل عن درجة حرارته الطبيعية.

أسباب ميكانيكية

يحدث هذا النوع من الأعطال، أثناء نقل الكابلات من مكان لآخر، فلو حدث تحطم لبكرة الكابلات، ووضعت على جانبها، فهذا يؤدى إلى تلف في عزل الكابلات.

أسباب تتعلق بسوء مد الكابل

- يحدث ذلك عندما لا توجد الخبرة الكافية لمن يقوم بمد الكابلات، فمن المفترض اختيار مسار سليم بعيد عن شبكة المياه والصرف الصحي والتليفونات.

- اختيار العمق المناسب لدفن الكابل، مع وجود مسافة كافيه بين الكابلات المتوازية.

أسباب تتعلق بسوء اللحام

يحدث هذا فى الوصلات وعلب نهايات الكابلات الكهربائية، عندما يكون اللحام غير جيد، مع وجود زوايا حادة في اللحام، تؤدى إلى تجمع المجال المغناطيسي.