اعتماد جداول ومواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لجميع صفوف الدقهلية

قال ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، إن محافظ الدقهلية اعتمد اليوم الإثنين جداول ومواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لجميع الصفوف بالمراحل التعليمية من الصف الرابع الابتدائي الي الصف الثاني الثانوي للعام 2022/2023 والتي تبدأ فى 2 مايو 2023 ويؤدي الامتحان مليون و500 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الثاني بمراحل التعليم المختلفة بمدارس الدقهلية

وأضاف في بيان صحفي، أن جداول الامتحانات بالنسبة للمرحلة الابتدائية، في الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي من يوم 6 الي 10مايو

المرحلة الاعدادية العامة

الاول الاعدادي من يوم 2 إلى 11 مايو

والثاني الاعدادي من 3 إلى 11 مايو

والثالث الاعدادي من 13 الي 18مايو

الاعدادية المهنية

الصف الاول الاعدادي المهني من 2 مايو الي 11 مايو

والصف الثاني الاعدادي المهني من 3 الي 11 مايو

والصف الثالث الاعدادي المهني من 13 الي 18 مايو

مرحلة الثانوية العامة

الصف الاول الثانوي العام من 6 مايو الي 17 مايو

والصف الثاني الثانوي العام من 7 مايو الي 18 مايو

مراحل التعليم المجتمعي

في الصفوف الاول والثاني والثالث من 6 مايو الي 7 مايو، والصفوف الرابع والخامس والسادس من 6 الي 8 مايو

مراحل تعليم المكفوفين

الصفوف الرابع والخامس والسادس من 6 الي 9 مايو، والاول والثاني الاعدادي مكفوفين من 6 إلي 10 مايو والثالث الاعدادي مكفوفين من 13 إلي 18 مايو، والصف الاول الثانوي العام مكفوفين من 6 إلي17 مايو والصف الثاني الثانوي العام مكفوفين من 7 إلي 18 مايو

مراحل تعليم الصم وضعاف السمع

الصف الرابع من 6 إلى 9 مايو، ومن الصف الخامس إلى الثامن من 6 إلى 8 مايو، والصفوف الاول والثاني الاعدادي من6 إلى 10 مايو، والصف الثالث الاعدادي من 13 إلى 18 مايو، والصف الاول الثانوي من 6 إلى 18 مايو، والصف الثاني الثانوي من 7 إلى 18 مايو، وبالنسبة للتعليم الفني، التعليم الزراعي من 2 إلى 18 مايو والصناعي من 2 إلى 18 مايو، والتجاري من 2 الي 18 مايو.

واوضح وكيل وزارة التربية والتعليم ان هناك مليون و500 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الاول بمراحل التعليم المختلفة بمدارس الدقهلية..