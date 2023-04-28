صرف معاشات شهر مايو لـ11 مليون مواطن خلال 3 أيام

تستعد البنوك من خلال ماكينات الصرف الآلي وكذلك مكاتب البريد، لصرف معاشات شهر مايو 2023 لنحو 11 مليون مواطن صاحب معاش ومستحق للمعاش، من المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة يوم 1 مايو، كما يمكن الصرف من منافذ شركة فوري.

تكلفة تبكير صرف الزيادة تبلغ نحو 14 مليار جنيه

ويستمر صرف معاشات مايو 2023، بالزيادة بنسبة 15%، لتؤكد التأمينات أن تكلفة تبكير صرف الزيادة تبلغ نحو 14 مليار جنيه عن أشهر أبريل ومايو ويونيو2023، بحد أدنى 170 جنيهًا، وبحد أقصى 1635 جنيهًا.

يمكن لصاحب المعاش أن يتقدم بطلب صرف معاش استثنائي

وأشارت التأمينات الإجتماعية على الموقع الرسمى لها، أنه يمكن لصاحب المعاش أن يتقدم بطلب صرف معاش استثنائى، وذلك للعاملون السابقون بالحكومة وشركات القطاع العام والمستحقين عنهم الذين لم يسبق حصولهم علي أي معاش لأي سبب، لافتة إلى أنه يجوز تحسين معاشات العاملين السابقين استثنائياً لمواجهة الظروف الصحية والاجتماعية.

ولفتت التأمينات الإجتماعية أنه يتم تقرير معاش استثنائي لم أدو خدمة جليلة للدولة.