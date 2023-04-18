عبير صبري: انتظروا مفاجآت في الحلقات الأخيرة من مسلسل جميلة

تعيش الفنانة عبير صبري، حالة من النجاح الفني إثر تجسيد شخصية نيرمين عبدالحميد، خلال أحداث مسلسل جميلة، الذي تخوض من خلاله السباق الرمضاني الجاري، وهو من بطولة ريهام حجاج، إذ تقدم شخصية امرأة مطلقة تسعى بكل الطرق إلى العودة لزوجها زياد ويقوم بدوره هاني عادل، من بينها إفساد علاقته بزوجته جميلة، فضلًا عن زواجها سرًا من صديق طليقها ويقوم بدوره أحمد وفيق واستخدامه كـ«محلل شرعي».

عبير صبري «شريرة» في مسلسل جميلة

وقالت عبير صبري، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الحلقات القادمة مع مسلسل جميلة تحمل مفاجآت عظيمة في مسألة تجميد البويضات الذي قامت به جميلة بهدف الإنجاب، بخلاف مفاجآت تعيسة لـ«نيرمين» مع ابنها.

أسباب موافقتها على تجسيد الشخصية

وأشارت إلى أن «نيرمين» من الشخصيات التي تتميز بالأنانية والغيرة والمكر والدهاء، شخصية منطلقة وليست جبانة «مش بتخاف ولا تخشى أي شيء»، وانطلاقاً من هذه السمات أُعجبت بالشخصية وانجذبت لتقديمها على الشاشة بمجرد قراءة السيناريو.

وخلال أحداث مسلسل جميلة، تقوم «نيرمين» بالزواج من هشام صديق طليقها زياد، وتقوم بتوثيق الزواج العرفي، وتطالبه بإعلان علاقتهما وتهدده بتسجيلات تملكها ضده، وعندما يخبرها بأن زوجته شيري هي صديقتها في الأساس وتقوم بدورها يسرا اللوزي، ترد عليه بتأكيدها أنها ليست أول امرأة تخطف زوج صديقتها.