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مسلسل جميلة الحلقة 21.. عبير صبري تزعم إصابة ابنها بمرض نفسي

كتب:

هبة أمين
11:56 ص | الخميس 13 أبريل 2023
عبير صبري في مسلسل جميلة

عبير صبري في مسلسل جميلة

شهد مسلسل جميلة الحلقة 21 بطولة ريهام حجاج، محاولة نيرمين طليقة زياد وتجسد دورها عبير صبري، إيهام جدة ابنها يونس وتؤدي دورها لطيفة فهمي، بأن حفيدها يمر بأزمات نفسية وسلوكية بسبب غياب والده، ويعاني من الكذب باستمرار، وذلك في محاولة منها للتأكيد لمن حولها بأنه طفل غير سوي، على خلفية رؤيته لها بصحبة هشام صديق والده ويلعب دوره أحمد وفيق داخل المنزل، وهما يتحدثان بسوء عنه.

مسلسل جميلة الحلقة 21 بطولة ريهام حجاج

وشهد مسلسل جميلة الحلقة 21 بطولة ريهام حجاج، زيارة نيرمين لمنزل والدة طليقها زياد ويجسد دوره هاني عادل، إذ وجهت لها الأخيرة عتابًا بشأن تواصلها مع داليا زوجة طارق نصار ويؤدي دوره سامح الصريطي، والاتفاق معها للتفريق بين زياد وجميلة من خلال استغلال فيديو والدتها مع طارق نصار، إلا أن نيرمين أنكرت معرفتها بذلك.

أحداث مسلسل جميلة 

وأخبرتها والدة زياد، أنّ كلام زوجة طارق نصار صحيحًا، خصوصًا وأن زياد سألها عن مكان لقائهما، وبالفعل في نفس اليوم دفعت نيرمين الحساب باستخدام كارت الائتمان الذي تركه زياد معها للإنفاق على ابنه، وحذرتها والدة زياد من التدخل في حياته ومحاولة تخريبها.

وتؤكد نيرمين لوالدة زياد، أنها تريد العودة مجددًا إليه من أجل ابنه، ووصفته بأنه طفلًا كذابًا ولا يقول الحقيقة واعتبرته مريضًا نفسيًا، إلا أن جدته لم توافقها الرأي وأكدت أن حفيدها طفلًا سويًا وكل ما يحتاجه هو التربية وتواجد أمه بجانبه دون أن تشغل نفسها بحياة جميلة، وأخبرتها إذا كانت لا تقوى على الاهتمام به، هى جدته والأحق بالحفاظ عليه.

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بقلم هبة أمين