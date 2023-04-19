عبير صبري عن دورها في مسلسل جميلة: شخصية «نيرمين» تشبه الطاووس

قالت الفنانة عبير صبري، إنَّ شخصية نيرمين التي تجسدها خلال أحداث مسلسل «جميلة» بطولة ريهام حجاج، تحمل كثير من الشر والأنانية، وهي تشبه الطاووس إلى حد كبير، تعتز بنفسها ومظهرها ولا تعتد بالآخرين، وبالتالي ينعكس ذلك على تصرفاتها واندفاعها، هي امرأة تفعل المستحيل لاستعادة طليقها زياد والد ابنها الوحيد، حتى لو كان من خلال الزواج من صديقه هشام الذي يعد في الوقت نفسه زوج صديقتها شيري.

مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج

وأضافت عبير صبري، في تصريحات لـ«الوطن» أنَّ ما تفعله «نيرمين» مع «زياد» ويقوم بدوره هاني عادل، هو نوعًا من الحب ولكن بطريقتها، خصوصًا وأن كل إنسان يعشق ويحب حسب ووفقًا لشخصيته، على سبيل المثال هناك أشخاصًا الحب بالنسبة لهم هو الامتلاك وبالطريقة التي تناسبهم وتتماشى معهم.

شخصية أنانية

استطردت بقولها: طبيعة شخصية نيرمين في مسلسل جميلة، هي شخصية أنانية عاشقة لذاتها وتحب امتلاك كل شيء حولها، ودائمًا ما تردد زهوًا وفخرًا بنفسها «أنا نيرمين عبدالحميد شايفة نفسها ست بكل الستات وبتحب الشو والمظاهر».

وبينت أنَّها لم تلتق في الحياة عمومًا بأحد يشبه «نيرمين»، مؤكّدة أنَّ الشخص المتملق والأناني والغيور يخفي هذه الصفات عمن حوله، لكن «نيرمين» بطبيعتها شخصية واضحة من أول لحظة وقوية ومحبة لنفسها، ومغرورة بجمالها وشكلها وشخصيتها.