أمين «البحوث الإسلامية» يستقبل سفير كازاخستان لبحث التعاون العلمي

استقبل الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عياد، وفدًا من سفارة كازاخستان بالقاهرة، في مكتبه اليوم، ضم «خيرات لاما شريف سفير جمهورية كازاخستان، السيد جينيس مستشار بالسفارة»، لبحث سبل التعاون والثقافي المشترك بين الجانبين.

جهود الأزهر لحفظ التراث الإنساني

في بداية اللقاء رحّب الأمين العام بالسفير مشيرًا إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار دور الأزهر الشريف العالمي بقيادة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، انطلاقًا من جهود الأزهر لحفظ التراث الإنساني في العالم كله لذا يرتبط بكل شعوب العالم ارتباطًا وجدانيًا.

وأضاف أمين عام مجمع البحوث الإسلامية أن هذا اللقاء يؤكد عمق العلاقات التاريخية والإنسانية بين البلدين، مشيرًا إلى أنه يفتح مجالات متعددة للتعاون العلمي المشترك وتبادل الخبرات في المجالات العلمية والبحثية المختلفة، حيث تناول اللقاء التعاون في المجالات المتعددة مثل، التعاون العلمي المشترك في مجال تحقيق التراث العلمي سواء في الجانب الفقهي الأصولي العقدي أم غيره من فروع العلوم الشرعية المتنوعة، كما تطرق الحديث إلى المؤتمر المقرر انعقاده بخصوص السلطان الظاهر بيبرس، بالإضافة إلى التعاون المشترك بين المجمع وبين المراكز العلمية بكازخستان.

التسامح بين الناس

من جانبه ثمّن الوفد دور الأزهر الشريف بقيادة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر في نشر السلام العالمي والتسامح بين الناس، والعمل على نشر ثقافة المحبة والتعايش المشترك بين الجميع، والجهود المبذولة في الحفاظ على التراث الإسلامي والعمل على الاستفادة منه.