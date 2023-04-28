هل يحق للمرأة التمكين من منزل مملوك لوالد زوجها؟.. محام يرد

بعد الانفصال تظهر الكثير من الخلافات بين الزوجين، وأكثرها داخل أروقة محاكم الأسرة، وهي دعوى التمكين من مسكن الزوجية، وفي بعض الأحيان عند إقامة هذه الدعوى تواجه المرأة مشكلة، وهي حالة أن المسكن ملك لوالد أو والدة الزوج.

هل يحق للسيدة التمكين من المنزل؟

وأجاب علي حمودة المحامي المختص في الشؤون الأسرية والأحوال الشخصية، عن سؤال: هل يحق لها التمكين من شقة الزوجية أو مسكن الحضانة حال كان المنزل باسم أحد والدين الزوج؟ قائلًا: إن الزوجة سوف تحصل على قرار التمكين لا محال، سواء كانت شقة الزوجية إيجار قديم أو إيجار جديد أو حتى كانت باسم أحد والدي الزوج.

قرار التمكين من مسكن الزوجية خلال مدة يحددها القانون

وأضاف المحامي أن قرار التمكين من شقة الزوجية، وهو مجرد أمر وقتي، ويصدره المحامي العام، ويكون ذلك بناء على محضر من الشرطة تحرره الزوجة، لتمكينها من «شقة الزوجية»، ووفقاَ لقانون العقوبات المصري في المادة 44 مكرر، فيجوز التظلم من قرار التمكين من مسكن الزوجية خلال مدة يحددها القانون.

وأشار «حمودة» إلى أن هناك فرقًا كبيرًا بين التمكين من مسكن الزوجية ومسكن الحضانة، ويتطلب أن تكون الزوجة مطلقة وحاضنة للصغار، ويصدر الأمر بتمكينها لوحدها وخلاف ذلك يكون على الزوج تهيأ مسكن آخر للحاضنة.

قرار التمكين لا يعتبر ملكية للحاضنة

واستكمل المحامي أن في حالة كان الانفصال بالطلاق، يصدر للحاضنة قرار تمكين بمفردها دون الزوج، ولا يعتبر قرار التمكين دليل على ملكية المنزل أو الشقة، لكن هو قرار بشكل مؤقت خوفا من زوال الحق أو إلحاق ضرر أي بالغير.