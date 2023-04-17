استقرار أسعار الأسمنت في الأسواق قبل عيد الفطر.. تعرف عليها

قال أحمد شيرين رئيس شعبة الأسمنت وعضو مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، في تصريحات لـ«الوطن»، إن أسعار الأسمنت مستقرة الفترة الراهنة في الأسواق المصرية، والسبب التوازن بين العرض والطلب، متوقعا زيادة المبيعات الفترة المقبلة وبالتحديد بعد انتهاء عيد الفطر المبارك.

سعر أسمنت المسلح

وأضاف شيرين، أن سعر أسمنت المسلح يبلغ 1963 جنيها، وأسمنت النصر 1940 جنيها، كما يبلغ سعر أسمنت التعمير 1880 جنيها، وأسمنت السد العالي 1780 جنيها، وأسمنت العاصمة 1810 جنيهات.

سعر أسمنت المعلم

وأوضح رئيس شعبة الأسمنت وعضو مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، أن سعر أسمنت المنيا يبلغ 1860 جنيها، بينما يبلغ سعر أسمنت المعلم 1860 جنيها وأسمنت وادي النيل 1860 جنيها بينما يسجل أسمنت سيناء في الأسواق 1873 جنيها، وأسمنت حلوان 2005 وأسمنت أسيوط 1800 جنيه بينما يبلغ سعر أسمنت النهضة 1820 جنيها وأسمنت قنا 1830 جنيها وأسمنت الصعيد 1800 جنيه.