«التيار الإصلاحي» يكشف عن أفكاره المطروحة للمحور الاقتصادي بالحوار الوطني

أكد المجلس الرئاسي للتيار الإصلاحي الحر المكون من رؤساء أحزاب الجيل الديمقراطي والاتحاد والإصلاح والنهضة ومصر القومي، في بيان، مشاركته في مناقشة موضوعات اللجان الفرعية والفنية التسعة عشر التابعة ضمن الحوار الوطني، مشيراً إلى أنه قدم أوراق إلى المنسق العام والأمانة الفنية برؤيته فى كل العناصر الـ123 التي تتضمنها قضايا اللجان الفنية الفرعية شاملة بيان بأسماء ممثلي التيار الذين سيقومون بعرض رؤيته في قضايا تلك اللجان مصحوبا بالسيرة الذاتية لكل منهم.

رؤية التيار الإصلاحي

ويشير التيار الإصلاحي الحر إلى أنه مع اشتراكه في مناقشة كل القضايا التي حددها مجلس الأمناء كجدول أعمال للجان الفنية إلا سيركز على قضايا معينة في المحاور الثلاثة وأوضح التيار الإصلاحي الحر إلى أنه حدد في بيانه الاول الصادر عن اجتماع المجلس الرئاسي أهم القضايا التي سيطرحها في المحور السياسي بالحوار الوطني.

أكد التيار الإصلاحي الحر في بيانه أنه سيهتم في المحور الاقتصادي بمناقشة كيفية الحد من التضخم وغلاء الأسعار وضرورة مكافحة الاحتكار وجشع التجار وقدم رؤية بالإجراءات السريعة التي يراها التيار لمعالجة ظاهرة التضخم وغلاء الأسعار والحلول المستدامة لها بحيث تحمى المواطن من تلك الممارسات الاحتكارية الضارة به.

لجنة الدين العام وعجز الموازنة

أضاف التيار الإصلاحي أنه سيهتم في لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي بمناقشة الوضع الحالي للسياسة المالية والمشكلات الراهنة وسيقدم فيها رؤيته الإصلاحية التي طالب فيها بأن يكون الإصلاح الضريبي الشامل المنشود عبر الاتجاه نحو الضرائب التصاعدية والمزيد من الضرائب المباشرة، مع تبسيط الإجراءات.

وأكد التيار الإصلاحي بأنه طالب في رؤيته التي قدمها في المحور الاقتصادي بضرورة الحفاظ على الاستثمارات العامة الدافعة للنمو وتحسين كفاءتها وتحسين جودة الخدمات العامة كالصحة والتعليم وتنفيذ النص الدستوري الخاص بميزانية التعليم قبل الجامعي والتعليم الجامعي والبحث العلمي والصحة وتابع التيار الإصلاحي أنه سيهتم في المحور الاقتصادي بكيفية تنفيذ الشعار الذى يرفعه بالاعتماد على الذات وتحقيق الاكتفاء الذاتي الترشيد الشديد للاستيراد وعدم الاستعانة بالقروض والاعانات الأجنبية وعدم التعامل مع صندوق النقد الدولي.

زيادة الاستثمار

مؤكداً أهمية زيادة الاستثمار العام لتحسين البنية الأساسية المادية لتسهيل الاستثمار الجاد والمنتج، الذى يؤدى إلى ارتفاع نسبة العائد على رأس المال،

ودعا ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل وعضو المجلس الرئاسى للتيار الإصلاحي الحر لجان المحور الاقتصادى إلى دراسة كيفية تطوير شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وخاصة الشركات الاستراتيجية منهم وأكد «الشهابي» أن التيار الإصلاحي مهتم اهتماماً كبيراً بتوطين الصناعة في مصر ويرى أن تكون المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي القاعدة الصلبة إلى لعملية التوطين وجعل مصر مصنع العالم بما يمكنها من تحقيق الاكتفاء الذاتي فى مستلزمات الإنتاج التي نستوردها من الخارج، وهو ما ينعكس على توفير العملة الأجنبية وأشار إلى ان أهمية الحوار الوطني تكمن في طرح المشاركين فيه من أحزاب وكيانات سياسية ونقابات ومنظمات المجتمع الاهلى رؤى جديد تمكن الدولة من حل المشاكل الاقتصادية والتغلب على التحديات التي تواجهها.