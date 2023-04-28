بدء إصلاح كسر خط مياه بشارع حسن مأمون في مدينة نصر (صور)

تلقى حي شرق مدينة نصر بالقاهرة برئاسة اللواء أحمد جودة، بلاغ بوجود كسر ماسورة مياه، وجرى التنسيق مع إدارة المتابعة الميدانية ومرفق مياه الشرب والصرف الصحي، وجار حاليا إصلاح كسر ماسورة مياه بعمارات الشرارة بشارع حسن مأمون، لإعادة المياه وتقديم الخدمة للمواطنين.

متابعة منظومة النظافة

وتابع رئيس حي شرق مدينة نصربالتنسيق مع إدارة المتابعة الميدانية ووحدة الرصد البيئي وشركة بمنظومة النظافة «أنفيروماستر»، رفع كفاءة النظافة ورفع المخلفات بمحيط محور سمير غانم.

غلق ورش مخالفة

وشهد حي غرب مدينة نصر برئاسة اللواء محمد مدحت رئيس الحي، غلق الورش المخالفة في عزبة العرب والجيارات ورصد أي أعمال بناء مخالف لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات، وذلك في ظل حرص الدولة على إعلاء كلمة القانون وتأكيداً على عدم السماح بأي مخالفات أو تجاوزات من أي نوع بناء.