السيطرة على حريق بأشجار ونخل بفيلا مهجورة في بنها

تمكنت أجهزة الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق بعدد من أشجار النخيل والأشجار الملاصقة لها داخل فيلا مهجورة بمنطقة حي الفلل بمدينة بنها بمحافظة القليوبية.

بلاغ بنشوب حريق في فيلا ببنها

تحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق وأمرت بندب المعمل الجنائي لفحص الحريق وبيان أسبابه وملابساته واستدعاء مالك المكان لسؤاله وطلب تحريات المباحث.

تفاصيل حريق أشجار فيلا مهجورة ببنها

تلقي اللواء مدير أمن القليوبية بلاغا بوجود حريق بحديقة مبني سكني مهجور خلف البنك العربي الأفريقي بمنطقة الفلل ببنها.

وعلى الفور تم الدفع بسيارتي إطفاء وتبين أن الريق كان بأشجار ونخل داخل فيلا مهجور وتم الإخماد والسيطرة على الحريق دون وجود أي إصابات ناتجة عنه وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لفحص أسباب الحريق والوقوف على حجم الخسائر

تبين من المعاينة الأولية أن الحريق اندلع في مجموعة من الأشجار داخل الفيلا، وبسبب شدة الرياح انتقل إلى داخل الفيلا، وأمرت جهات التحقيق بانتداب المعمل الجنائي لفحص أسباب الحريق والوقوف على حجم الخسائر وسؤال مالك الفيلا وبيان الأسباب وراء الحريق