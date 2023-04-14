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إصابة شخص بحروق من الدرجة الثالثة في حريق بحوش مواشي داخل منزل بقنا

كتب:

رجب آدم
01:27 م | الجمعة 14 أبريل 2023
حريق - أرشيفية

حريق - أرشيفية

أصيب شخص اليوم الجمعة، إثر اندلاع النيران في حوش للماشية بقرية الميات التابعة لقرية أبومناع شرق بمركز دشنا شمال محافظة قنا.

نشوب حريق داخل حوش مواشي بقنا 

تلقى اللواء إيهاب طه مدير أمن قنا، إخطارا من غرفة عمليات محافظة قنا، يفيد باندلاع النيران بحوش منزل بنجع الميات التابعة لقرية أبومناع شرق بمركز دشنا شمال قنا.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية، لموقع الحريق، وتبين من الفحص الأولى أن النيران اندلعت بالحوش وأسفر الحريق عن إصابة «علي محمد»، 40 عاما، بحروق من الدرجة الثالثة.

ونقل المصاب لمستشفى دشنا المركزي في مقرها المؤقت بفاو قبلي لتلقي العلاج والرعاية اللازمة.

حرر محضر بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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بقلم رجب آدم