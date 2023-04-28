«الهجرة»: مصرع صيدلي مصري أثناء عمله في السعودية.. ونتابع سير التحقيقات

تقدمت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بخالص العزاء لأسرة الصيدلي محمد فيصل، الذي لقي مصرعه أمس، أثناء تأدية عمله في منطقة الأمواة بمحافظة عسير بالسعودية، كما وجهت التعازي لنقابة الصيادلة.

وأوضحت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، أنها تلقت اتصالًا من الدكتور محمد الشيخ نقيب صيادلة القاهرة وعضو مجلس الشيوخ، ومن الدكتور حسين كامل رئيس الجالية المصرية في عسير، للإبلاغ عن الحادث الأليم، إذ قامت الوزارة بالتواصل مع وزارة الخارجية المصرية والقنصل العام في المملكة العربية السعودية والجانب السعودي من خلال آلية الاتصال المباشر.

وأضافت وزيرة الهجرة أن القنصلية المصرية تنيب مندوبًا لحضور التحقيقات مع السلطات السعودية واتخاذ الإجراءات القانونية من تفريغ الكاميرات وسماع شهادة الشهود واستكمال سير التحقيقات للتعرف على الجاني، مشيرة إلى ثقتها في الإجراءات القانونية واتخاذ جهات التحقيق بالمملكة كل الإجراءات اللازمة.

ولفتت السفيرة سها جندي، أنه فور سماح جهات التحقيقات، سوف تجري متابعة إنهاء نقل الجثمان إلى مصر، ومتابعة كامل مستحقات الفقيد، داعية الله أن يرحم الشهيد وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.