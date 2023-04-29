تعرف على الحالة المرورية في شوارع القاهرة والجيزة اليوم.. الحركة منتظمة

تشهد الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، حالة من السيولة المرورية دون رصد لأي كثافات في شوارع وميادين محافظتي القاهرة والجيزة، وتستعرض «الوطن» كل ما يريد المواطنين وقائدي المركبات معرفته حول الوضع المروري في نطاق المحافظتين.

سيولة مرورية في نطاق شوارع القاهرة والجيزة

في البداية، شهد كوبري 6 أكتوبر سيولة مرورية في كل من الاتجاهين، كما شهد شارع جسر السويس بالاتجاهين سواء «رمسيس والعباسية»، أو اتجاه «مصر الجديدة والمطرية وعين شمس» انتظام الحركة المرورية، الأمر نفسه شهده طريق صلاح سالم في الاتجاهين أيضاً.

ولم يشهد كل من محور 26 يوليو وشارع جامعة الدول العربية وميدان مصطفى محمود أي من الكثافات المرورية بالاتجاهين.

الحالة المرورية في أهم الميادين

كما شهدت أيضاً الميادين المهمة في نطاق محافظتي القاهرة والجيزة حالة من الانسيابية المرورية في صباح اليوم، أمثال ميدان التحرير وميدان العباسية وروكسي، الوضع المروري نفسه شهده مناطق الزمالك، ووسط البلد، إضافة إلى محور صفط اللبن في كلا الاتجاهين، مع الطريق الدائري، وكوبري عباس.