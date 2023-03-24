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شعبة الملابس: إقبال على الصيفي استعدادا للعيد.. و«التيشيرتات» تبدأ من 75 جنيها

كتب:

سعيد رمضان
11:20 م | الجمعة 24 مارس 2023
ملابس صيفي

ملابس صيفي

قال خالد حسانين رئيس شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية وعضو مجلس إدارة الغرفة، إن التصيفات الشتوية ما تزال قائمة بتخفيضات تصل إلى 70% على معظم القطع، لافتا إلى أن موسم بيع الملابس الصيفي، قد بدأ استعداداً لعيد الفطر المبارك.

عرض الملابس الصيفية في الأسواق 

أوضح حسانين، في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم، أن بعض محلات الملابس عرضت الملابس الصيفية، تزامنا مع زيادة إنتاجها وارتفاع درجات الحرارة، لافتا إلى أن هناك كمية جيدة متوفرة من الملابس الصيفية بالأسواق حاليا.

وأضاف أن الملابس الصيفية في الأسواق الآن، تقدر بنحو 60% من الحجم الكلي للملابس بالأسواق، بينما تشكل الملابس الشتوية حوالي 40%، موضحا أن حجم الطلب على الصيفي بدأ في التزايد، بالتزامن مع اقتراب عيد الفطر المبارك.

أسعار الملابس الصيفية 

أكد رئيس شعبة الملابس الجاهزة بالقاهرة، أن أسعار الملابس الصيفية جيدة هذا العام، إذ يتراوح سعر التشيرتات الصيفي في المتوسط ما بين 75 و250 جنيها، حسب الموديل والخامة، كما يتراوح سعر القمصان في المتوسط ما بين 80 و300 جنيه، حسب الموديل والنوع، بينما يتراوح سعر البناطيل في المتوسط ما بين 75 و400 جنيه حسب الموديل والنوع.

وأشار إلى أن الطلب يزداد علي الملابس الأطفالي في أول 15 يوما من شهر رمضان، ثم يبدأ الطلب في التزايد على الملابس الرجالي والحريمي، لافتاً إلى أنه من المتوقع زيادة الطلبات على شراء الملابس، واستقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة.

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