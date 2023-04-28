البنك الأهلي: المصريون سحبوا 29 مليار جنيه من الـ«ATM» خلال أسبوعين

أكد البنك الأهلي المصري تنفيذ أكثر من 12 مليون عملية سحب لعملائه بقيمة 29 مليار جنيه من خلال ماكينات الصراف الآلي على مدار أسبوعين، اعتبارا من 13 أبريل 2023.

تغذية ماكينات الصراف الآلي

ووفقا لبيان صادر عن البنك، حرصت الإدارة المختصة على تغذية كافة ماكينات الصراف الآلي المنتشرة بمختلف أنحاء الجمهورية لتلبية احتياجات المواطنين من النقدية على مدار 24 ساعة خلال فترة عطلات عيد القيامة وشم النسيم وعيد الفطر لضمان تنفيذ عمليات السحب والإيداع للعملاء والمواطنين كما يمتلك البنك الأهلي المصري أكبر شبكة لماكينات ATM تضم أكثر من 6600 ماكينة منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.

تلبية كافة عمليات السحب

يأتي ذلك من خلال التنسيق المثمر خلال عطلة العيد بين كافة العاملين بالبنك لتغذية ماكينات الصراف الآلي وكذلك شركات نقل الأموال وخاصة في الماكينات الكائنة بالشوارع والمراكز التجارية لضمان السرعة والفاعلية في تغذية الماكينات في حالات الحاجة لحظيا لتلبية كافة عمليات السحب، حيث يتم تغذية الماكينات بسعتها القصوى وفي بعض الأحيان تغذى أكثر من مرة في اليوم وخاصة في المناطق التي تتسم بارتفاع كثافة الجمهور وزيادة الاستخدامات مع وجود مراقبة فورية لجودة الماكينات وصيانتها للتأكد من سلامتها.

كما تم تنفيذ أكثر من 435 ألف عملية من خلال خدمة الأهلي نت بما يزيد عن 31 مليار جنيه، بالإضافة الى أكثر من مليون عملية من خلال محفظة الأهلي فون كاش بما يقارب مليار جنيه خلال نفس الفترة.