«الأرصاد» تكشف موعد ارتفاع درجات الحرارة.. العظمى تصل لـ39 مئوية

كشفت الأرصاد الجوية عن موعد ارتفاع درجات الحرارة بعد انخفاضها على مدار اليومين الماضيين، إذ أنه اعتبارا من الثلاثاء 2 مايو 2023 تشهد كافة الأنحاء الارتفاع التدريجي.

وأوضحت الأرصاد أن حالة الطقس بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة يسودها شبورة مائية في الصباح الباكر هلى الطرق المؤدية من وإلى الوجة البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة حتى الجمعة المقبلة.

كما يسود نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجة البحري وسواحل البلاد وشمال الصعيد.

درجات الحرارة بالتزامن مع ارتفاعها

وجاءت تفاصيل درجات الحرارة على هذا النحو:

درجات الحرارة الثلاثاء 2 مايو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 17.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 26 والصغرى 17.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 21.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 32 والصغرى 16.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 21.

درجات الحرارة الأربعاء 3 مايو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 18.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 30 والصغرى 17.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 21.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 34 والصغرى 16.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 21.

درجات الحرارة الخميس 4 مايو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 19.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 31 والصغرى 18.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 21.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 34 والصغرى 17.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 21.

درجات الحرارة الجمعة 5 مايو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 18.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 26 والصغرى 17.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 21.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 35 والصغرى 17.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 21.