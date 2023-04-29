إصابة عامل سقط من الطابق الخامس في ديرمواس بالمنيا

أصيب عامل إثر سقوطه من الدور الخامس بمدينة دير مواس في جنوب محافظة المنيا، وتم نقله إلى المسستشفي النموذجي لتلقي العلاج.

سقوط عامل من الطابق الخامس

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد سقوط عامل يبلغ من العمر 40 سنة، مقيم بمدينة ديرمواس، جنوب المنيا، من الدور الخامس بشارع المركز.

انتقل فريق فرع هيئة الإسعاف والشرطة والحماية المدنية وتبين إصابة العامل بكسر مضاعف بالساق الأيمن وجرح بالرأس 10 سم، وأن الحادث جاء نتيجة اختلال توازنه.

نقل المصاب إلى المستشفى النموذجي

تم نقل المصاب إلى مستشفى مركز ديرمواس النموذجي لتلقي العلاج والرعاية الطبية، وتحرر محضر بالواقعة، وجاري العرض علي النيابة العامة للتصرف.

وفي وقت سابق، استقبل أمس مستشفى المنيا العام، شخصا مصابا بفتحة دخول وخروج بطلق ناري بالكتف الأيسر وحالته العامة سيئة، وبانتقال رجال المباحث الجنائية وإجراء التحريات الأولية، تبين أن المصاب يدعى «ا.م» 44 عاما، مقيم بشارع مضرب الأرز بحي غرب مدينة المنيا، وأصيب بطلق ناري في ظروف غامضة، وجار التحري حول ظروف وملابسات الواقعة، وأخُطرت النيابة العامة للتصرف.