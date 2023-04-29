خطوات استخراج بطاقة تموينية بدل فاقد في المحافظات

كثيرًا ما يواجه المواطنون عدة مشاكل مع البطاقة التموينية الذكية، وفق عدد من الحالات أهمها السرقة أو التلف أو الفقد، وفي خطوات بسيطة أتاحتها وزارة التموين يمكن لأي مواطن استخراج بطاقة تموينية جديدة بدل فقد أو بدل تالف بالمحافظات وذلك من خلال التوجه إلى أقرب مكتب تمويني وفق أوراق واجراءات معينة.

خطوات الحصول على بطاقة تموينية جديدة بدل فاقد

1 ــ في حال فقد البطاقة التموينية أو سرقتها، يجب الاتصال الفوري بمركز خدمة العملاء على رقم 19765 أو الإبلاغ بمركز الخدمة حتى يتم الوقف الفوري لها.

2 ــ يقوم مركز خدمة العملاء الخاص بالشركة المنفذة بتسجيل طلب المواطن في نموذج خاص باستقبال طلبات، مكالمات خدمة العملاء مع تنفيذ الوقف الفوري للبطاقة، وتوقف الشركة عمل البطاقة ويتم إبلاغ المواطن بأنه الوقف المؤقت لمدة ثلاث أيام عمل رسمية.

3 ــ يحرر المواطن طلبا رسميا في مكتب التموين التابع له، لعمل بطاقة جديدة وإلغاء التعامل مع البطاقة القديمة نهائيا، ولكن في حالة عدم تقديم صورة الطلب خلال الثلاث أيام يتم أعادة تشغيل البطاقة تلقائيا.

تسليم البطاقات الجديدة

4 ــ تقوم الشركة المنفذة بتسليم البطاقة الجديدة إلى مكتب التموين مرفق بها تقرير مفصل موضح به البيانات الخاصة للبطاقة الحديثة.

5 ــ يراجع مكتب التموين البيانات التي تم تعديلها وهو عبارة عن محتوى نموذج الخدمة، مع البيانات المدرجة بقاعدة البيانات والتأكد من إجراء التعديلات.

6 ــ يقوم مكتب التموين بتسليم المواطن البطاقة الجديدة بعد توقيعه على التقرير المفصل الذي يحتوى على اسم صاحب البطاقة، الرقم القومي لصاحب البطاقة، عدد المستفيدين، تاريخ الاستلام، اسم البدال، ويستلم المواطن الرقم السري الخاص بالبطاقة الجديدة من مركز الخدمة، على أن يصرف المقررات التموينية من البدال الشهر التالي لإصدار البطاقة .