مقرر مساعد لجنة الدين العام بالحوار الوطني: الاهتمام بالسياحة والاستثمار عن طريق تقديم حوافز للمستثمرين

قالت الدكتورة هبة واصل المقرر المساعد للجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي بالحوار الوطني الأمين العام لحزب المصريين الأحرار، إن رؤية حزب المصريين الأحرار تشمل شمولية الموازنة وضم كل الصنايق الخاصة والاستثمارية لموازنة الدولة عدا التي تتعلق بالأمن القومي، وذلك لمساعدة الدولة في الخروج من الأزمة.

تقديم حوافز للمستثمرين

وأضافت خلال ندوة في «الوطن»، أن الاهتمام بالسياحة والاستثمار يتم من خلال تقديم حوافز للمستثمرين، واستخدام ما لدى مصر ولا سيما موقعها السياحي المتميز، ليست فقط سياحة آثار، ولكن سياحة علاجية ودينية وغيرها.

قدرة مصر من موارد

وأشارت إلى إدارة ملف السياحة بما يخدم قدرة مصر من موارد بمعنى أن مصر لديها موارد غير مستغلة، فهناك دولة ليس لديها ربع مقومات السياحة التي بمصر ويزورها عدد كبير من السائحين من دول العالم، وبالتالي هناك شيء خطأ، متابعة: «نريد من يدير ملف السياحة بأن يكون متخصص».