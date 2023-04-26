اعترافات المتهمين بالنصب على المواطنين عبر «فيس بوك» في القاهرة.. خطة ثلاثية

«حد كان بيتابع الصفحة وآخر بينزل يقابل اللي هنسرقه، والباقي كانو بيطلعوا عليه ياخدوا عربيته وفلوسه».. هكذا اعترف أحد المتهمين الـ8 بجريمة النصب التي ارتكبوها أمام جهات التحقيق، موضحا أنهم كانوا يستغلوا رغبة المجني عليهم في شراء العملات الأجنبيه مقابل مبالغ محليه، واستدراج الضحايا إلى مكان بعيد لسرقتهم.

تفاصيل السرقة

تعود تفاصيل الواقعة إلى وصول بلاغ لقسم شرطة البساتين بالقاهرة من أحد الأشخاص، أفاد فيه بقيام مجموعة من الأشخاص باستدراجه بحجة شراء عملات أجنبية مقابل عملات محلية، وقيامهم بالنصب والأحتيال وسرقة أمواله والسيارة الخاصة به.

8 أشخاص وراء ارتكاب الواقعة

وبالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 8 أشخاص لهم معلومات جنائية سابقة، ادعوا أنهم رجال شرطة وسرقوا الأموال وتركوه بأحد الطرق وبحوزتهم 2 طبنجة صوت – عدد من طلقات الصوت – الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه.

وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبطهم، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة بأسلوب انتحال الصفة مستخدمين سيارة «ميكروباص» مستأجرة، وكذا سيارة أخرى «ملاكي» ملك وقيادة أحدهم وتحرر محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.

العقوبة اللازمة للمتهمين

وعن عقوبة النصب والاحتيال، قال المحامي أيمن محفوظ، إنّه وفقًا لقانون العقوبات المعدل في 2020، يعاقب المتهم بالسجن لمدة تتراوح بين شهر و3 سنوات.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ المادة 366 نصت على أنّ عقوبة النصب والاحتيال تتراوح بين شهر حتى 3 سنوات، كما أنّ عقوبة الشروع في النصب تختلف عن تهمة النصب، وتتراوح عقوبتها بين 24 ساعة حتى سنة، مع وضع المتهم تحت رقابة الشرطة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين.